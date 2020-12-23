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Aktüel Sadece sahipli hayvanları öldürenlere ceza verilmesini öngören TCK hükmü AYM gündeminde
Aktüel

Sadece sahipli hayvanları öldürenlere ceza verilmesini öngören TCK hükmü AYM gündeminde

Anayasa Mahkemesi, yalnızca sahipli hayvanları öldürenlere ceza verilmesini düzenleyen TCK'nin ilgili maddesindeki "sahipli" ibaresinin iptali istemini 30 Aralık'ta esastan görüşerek karara bağlayacak

Yeniakit Publisher
2020-12-23 16:35:48 -
Sadece sahipli hayvanları öldürenlere ceza verilmesini öngören TCK hükmü AYM gündeminde

ANKARA (AA) - Erzincan'daki bir orduevinde 2017 yılında kediye işkence yaptığı görüntüleri sosyal medyaya yansıyan erin dosyasına bakan Erzincan Sulh Ceza Hakimliği, sahipsiz hayvanlara karşı işlenen suçların da Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamına alınması istemiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurdu.

Erzincan'da 2017'de bir subay orduevinde, sivil giyimli bir kişinin yakaladığı kediye yumruk ve tekme atarak işkence ettiğini gören vatandaşlar, durumu adli makamlara bildirmiş, görüntüler sosyal medyaya tepkilere neden olmuştu.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alınan er, TCK'nin "mala zarar verme" suçunu düzenleyen 151. maddesinin, "Haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak hale getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişi hakkında, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır" hükmünü içeren ikinci fıkrası gereğince cezalandırılması istemiyle Erzincan Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, TCK'nin ilgili maddesinin sadece "sahipli" hayvanlarla ilgili eylemleri kapsadığını belirterek, erin tahliyesine karar verdi.

TCK'nin 151/2 maddesinin sahipli hayvanlara karşı işlenen suçları düzenlediği, sahipsiz hayvanlarla ilgili bir yaptırım içermediğini belirten Sulh Ceza Hakimi, maddedeki "sahipli" ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğu kanısına vararak, Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Başvuruda, TCK'nin 151. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan "sahipli" ibaresinin iptaline karar verilmesi istendi.

Başvuruyla ilgili ilk incelemesin tamamlayan ve başvuruda bir eksiklik tespit etmeyen AYM Genel Kurulu, kanunun iptal istemini 30 Aralık'ta esastan görüşerek karara bağlayacak.

TCK'nin 151/2. maddesi, "Haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak hale getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişi hakkında dört aydan üç yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır." hükmünü içeriyor.

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