Sadece Faşist değil! Aynı zamanda da Siyonist! Bu videoyu herkes izlesin… Ofra Bengio Mossad ve Ümit Özdağ’ın gerçek yüzü
Sosyal Medya’da Kumandan isimli x hesabından Ümit Özdağ ile ilgili bir video yayınlandı. Faşist Ümit Özdağ’ın nasıl İsrail ile işbirliği yaptığını, Mossad ile görüştüğünü ve Teröristan kurmak için çaba sarf eden Ofra Bengio hakkında neler söylediğini anlatan video infiale neden oldu.
Merhum gazeteci Mehmet Ali Birand ve Fatih Altaylı’nın yıllar önce söyleşi yaptığı Ümit Özdağ’ın konuşmaları ve bu konuşmalardaki Mossad mensuplarına yaptığı övgü Özellikle Kayseri olaylarından sonra gündeme oturdu.
Türkiye topraklarında Kürdistan kurma hayalindeki Mossad'ın akıl hocalarından Ofra Bengio!a 'saygıdeğer' ifadesini kullanan Ümit Özdağ'ın siyasetinin İsrail'e hizmet ettiği bir kez daha gün ışığına çıktı.
Videoyu izlediğinizde Ümit Özdağ'ın akıl hocasının Türkiye hakkında yazdığı kitapları, Osman Kavala ve Selehattin Demirtaş'ın ilişkilerini ve Türk topraklarında Teröristan devleti kurma hayaliyle tutuşan Ofra Bengio'yu da tanımış olacaksınız.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Açılsın Pandora’nın kutusu! Diye videoyu yayınlayan ‘Kumandan’ adlı hesap;
“İhanetin ilk perdesini görsün Aziz Milletimiz. Mangalda kül bırakmayan
“Türkçü Ümit Özdağ” 2000’lerin başında kimlere selam duruyormuş? izleyelim!!!
Sen Ümit Özdağ…. Sen ve İsrailli dostların şunu iyi bilin ki;
Türkiye, sizin ameliyat yapabileceğiniz bir ülke değil. Anadolu’yu ve Türklüğü
size bu topraklarda yem etmeyeceğiz..” diye paylaştı.
Videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin ve Ümit Özdağ’ı yakından tanıyın.
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