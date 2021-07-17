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Dünya Sadece Esed rejimi değil Rusya da İdlib’de sivilleri katlediyor!
Dünya

Sadece Esed rejimi değil Rusya da İdlib’de sivilleri katlediyor!

Rusya'nın İdlib'in güney kırsalında düzenlediği bombardımanlarda birçok sivil hayatını kaybetti ve yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-17 14:35:00 - 2021-07-17 14:49:45
Sadece Esed rejimi değil Rusya da İdlib’de sivilleri katlediyor!

Rusya'nın İdlib'in güney kırsalında düzenlediği bombardımanlarda birçok sivil hayatını kaybetti ve yaralandı.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, Rusya ve İran destekli rejim güçlerinin ve Rusya'nın İdlib genelindeki kara ve hava bombardımanları devam ediyor.

Bugün sabah saatlerinde İdlib'in güney kırsalındaki Cebel Zaviye bölgesinde yer alan Serce köyü Rus güçlerince vuruldu.

Köydeki bir ev, güdümlü Krasnopol mühimmatıyla hedef alındı.

Evde bulunan biri kadın, ikisi çocuk toplamda 4 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Saldırılarda birçok sivil de yaralandı.

İdlib'in güneyine yönelik son günlerde artan kara ve hava saldırıları nedeniyle Rusya'nın İdlib'e yönelik yeni bir kara harekatına hazırlanıyor olabileceği düşünülüyor.

Suriye Sivil Savunma ekipleri tarafından açıklanan verilere göre, bir ay içinde Rusya ve Beşar Esed rejiminin bölgeye yönelik bombardımanlarında en az 65 sivil hayatını kaybetti.

Kaynak: Mepa News

 

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Yorumlar

Gültekin

Hani derler ya, yok birbirimizden farkımız, Esad da savaşmayan, savunmasız sivilleri öldürebiliyorsa, bunun, Ruslardan farkı nedir?  
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TÜRKOĞLU

EKLE...İRAN,BATI...TÜM KÜFFAR...MÜSLÜMAN KATLEDİYOR...
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