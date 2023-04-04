Sadece engel çözüm değil, yasağı böyle deldiler Lağım çukuru Ekşi’den isim çakallığı!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK), 21 Şubat tarihinde Ekşi Sözlük’e erişim engellemesi kararı verdi.

2 Mart Perşembe günü Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, erişim engeli kararının kaldırıldığını duyurdu.

Yeniden kapandı!

Buna karşın Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği ise erişim engeli kararının kaldırılmasına BTK tarafından yapılan itirazı değerlendirerek, Ekşi Sözlükʼe yeniden erişim engeli getirilmesine hükmetti.

Ekşi Sözlük erişim engeli kararının gerekçesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye’de erişim engeli getirilen lağım çukuru, engel yasağını isim değiştirerek deldi. Eksisozluk.com adresine erişim sağlanmazken eksisozluk2023.com adresi ile Türkiye’den siteye giriş yapılabiliyor. Sosyal medyada da tepki gören bu yasak için BTK göreve çağrıldı.

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Binlerce kişi Twitter üzerinden bu sitenin acilen kapatılması gerektiğini yazdı.