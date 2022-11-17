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Siyaset Sadece elektrik değil! 'Kaçakçı’ Komünist Başkandan bir itiraf daha
Siyaset

Sadece elektrik değil! 'Kaçakçı’ Komünist Başkandan bir itiraf daha

Salı akşamı katıldığı Halk TV canlı yayınında Tunceli Belediyesi olarak kaçak elektrik kullandıklarını itiraf eden Komünist Başkan Mehmet Maçoğlu, sabahına konuştuğu ODA TV'ye de SGK'dan nasıl vergi kaçırdıklarını anlattı.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 01:11:00 -

 yeniakit.com.tr 

Tunceli Belediyesi'nin Komünist Başkanı Mehmet Maçoğlu, Halk TV'de "Kayda Geçsin" adlı programa katıldı. Maçoğlu programda Tunceli Belediyesi olarak kaçak elektrik kullandıklarını itiraf etti.

Elektrik zammını bahane eden Komünist Başkan, "Geçen ay 2 milyon fatura geldi. Ödemiyoruz. Zaten şu an elektriğimiz kesildi. Park Bahçeler ortak kullanım alanlarını kesiyorlar. Biz müdahale ediyoruz açmaya çalışıyoruz açık söyleyeyim. Kimseden sakladığımız bir şey. Ama merkezden kesiyorlar bu sefer." dedi.

ODA TV'de kıvırdı ama bu sefer de vergi ağzından kaçtı!

Komünist Başkan, kaçak elektrik kullandığını itiraf ettiği akşamın sabahında da ODA TV'ye konuştu. Maçoğlu, kaçak elektrik kullanmasına gelen tepkileri yumuşatmak istese de bu sefer de vergi kaçırdığını söyledi.

Maçoğlu ODA TV'ye yaptığı açıklamada, Halk TV'deki kadar cesur davranamadı. Halk TV'de, "Park Bahçeler ortak kullanım alanlarını kesiyorlar. Biz müdahale ediyoruz açmaya çalışıyoruz açık söyleyeyim. Kimseden sakladığımız bir şey. Ama merkezden kesiyorlar bu sefer." diyen Komünist Başkan, ODA TV'de "Ödeyemiyorum" diye kıvırdı.

Maçoğlu sözlerinin devamında SGK'dan vergi kaçırdığını da şöyle itiraf etti:

Elektrik faturaları üç milyon liraya yaklaşmış durumda. Elimize geçen parayla maaşları zor ödüyoruz. Elektrik faturasını nasıl ödeyelim. SGK'da vergileri de ödeyemiyoruz. Araştırmadım ama Türkiye'de birçok belediye ödeyemiyordur. Uzun süredir de ödeyemiyorum.

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Yorumlar

Abdullah

Adam doğru söylüyor zorunuzami gitti. Birçok belediye borcunu zaten ödemiyor, Türkiye'de her yeni belwdiye başkanı belediyesi borçlu alır dahacok. Borcla bırakır.

osman

bütün dünyada öyle, ne diyorsun kominist
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