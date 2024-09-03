Sadece aklımızla alay etmeyin! Yemeyin bizi mezun oldular öyle mi?

Yeniakit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, "Yemeyin bizi, mezun oldular öyle mi?" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

İşte o yazı:

Milli Savunma Bakanlığı, disiplinsiz hareketle, resmi törende yapılan yeminin dışında, akşam üstü teğmenlerin bir kısmının katılımı ile yapılan farklı yemin için soruşturma açılması isteğine, şöyle cevap vermiş..

“Harp Okullarının mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos tarihlerinde yapılmış olup mezun olan teğmenlerin Harp Okulları ile idari bağı kalmamıştır.”

Tamam, Harp okulları ile bağı kalmadı ise..

Genelkurmay ile bağı kurulmuş demektir..

O zaman Genelkurmay harekete geçsin..

Genelkurmay’dan bir açıklama var mı?

Yok..

Bir başka açıdan irdeleyelim..

Disiplinsizlik olarak nitelendirilen, teğmenlerin tamamının değil, bir kısmının katıldığı alternatif yemin, 30 Ağustos’ta gün içindeki resmi törenin akşamında “Hooooppp bir-iki.. Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganları ile yapılmıştı..

30 Ağustos tarihi itibari ile bu alternatif yemini yaparak, disiplinsizlik sergileyenler mezun olmuş ve Harp Okulu ile ilişikleri kesilmiş idiyse..

Harp Okulu’nun töreninde ne işleri vardı?

Yok yok, laf yarıştırma meraklısı değilim..

Sadece aklımızla alay edilmesine itiraz ediyorum..

Açıklamayı, Milli Savunma Bakanlığı’na yakıştıramadığımı belirtmek için, hatırlatıyorum..

Hatta daha önemlisini söyleyeyim..

Suçlamalar, öğrencilik dönemi sonrasına ilişkin değil..

Bu teğmenler, daha Harp Okulu’nda öğrenci iken. Mezun olmadan önce.. Bu planlamayı yaptıkları, iddia ediliyor.

Hatta bazı paylaşımlar da, sosyal medyada bazı hesaplarda yayınlanıyor..

...YAZIYI OKUMAK İÇİN...