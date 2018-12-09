Sadece 3 ay evli kaldığı eski eşine 11 yıldır bin lira ödüyor

Taha Emre ÖZDEMİR ANKARA

Kahramanmaraş’ta yaşayan 36 yaşındaki Mehmet Köker; evli (3,6 ve 8 yaşlarında) veüç evlat babası. Asgari ücretin bir miktar üzerinde maaş alıyor. Köker 2007 yılında 3 ay süren bir evlilik yaptı. 'Süresiz Nafaka' zulmü onunda hayatını alt üst etti. 11 yıl önce üç ay evli kaldığı eşi için maaşından; Üç yüz lira nafaka ve yedi yüz lira da manevi tazminat bedeli olmak üzere bin lira kesinti yapılıyor. Madden ve manen tükendiğini söyleyen Mehmet Köker, yaşadığı sıkıntılarını Yeniakit.com.tr Ankara Muhabiri Taha Emre Özdemir’e anlattı.

- Boşandığınız eşiniz ile ne kadar süre evli kaldınız?

Mehmet KÖKER: 2007 yılında evlendim. 3 ay evli kaldım. Boşanmamız için mahkememiz başladı. 2 yıl sonra 2009'da da resmen ayrıldık.

- Evliliğinizden çocuğunuz oldu mu? Ne sebeple boşandınız?

Mehmet KÖKER: Hayır. Boşandığım eşim ile çocuğumuz olmadı. Onun ailesi Şanlıurfa’da. Gelin ve buraya yerleşin dediler. Ben iş durumumdan dolayı şehir değiştiremeyeciğimi söyledim. Eşim ve ailesi bana baskı yaptılar ve sonuç itibari ile kendisi evi terk ederek ailesinin yanına döndü.

- Evlenirken bu durumu konuşmamışmıydınız?

Mehmet KÖKER: Biz severek evlendik. Ama herşey bir anda bozuldu. Sanki büyü yapılmıştı. Ne olduğunu anlayamadan eşim evi terk etti. Mahkemede de kendi çevrelerinden iki şahitleri vardı. Benim şiddetli tartışmalara sebep olan geçimsizliğim olduğunu iddia ettiler ve mahkeme onlara inandı. Aksini ispat edemedim.

- Şu an da onunla iletişiminiz devam ediyor mu?

Farklı şehirlerde olduğumuz için karşılaşma imkanımız yok. Zaten hiçbir şekilde de ulaşamıyorum ve şu an ne durumda olduğu hakkında herhangi bir bilgim de yok.

- Aylık kaç lira nafaka ödemesi yapıyorsunuz?

300 lira aylık nafaka ödüyorum. Kazanmış olduğu bir de manevi tazminat davası var. 700 lirada onun için ödeme yapıyorum. Yani üç ay evli kaldığım ve 11 sene önce boşandığım bir insana aylık 1000 TL ödeme yapıyorum.

- Tazminat borcunuz toplam kaç lira?

15 bin lira tazminatım vardı. İcra borcu olarak maaşımdan, 300 lira nafakanın dışında bir miktar kesinti yapılıyordu. Ancak sonrasında tazminat borcum faizi ile birlikte toplam 34 bin lira olarak yeniden karşıma geldi. Şu anda söylediğim gibi aylık 700 lira tutarında manevi tazminat kesintisi yapılıyor. Geçmişte yapılan kesintilere rağmen borcumun nasıl 34 bin liraya yükseldiğini avukatım araştırıyor. Sanırım tazminat tek seferde tamamen ödenmesi gereken bir borçmuş.

- Şu anda evli misiniz?

Evet boşandıktan bir süre sonra ikinci evliliğimi yaptım. 3,6 ve 8 yaşlarında da üç çocuk babasıyım.

-Eski eşinize aylık bin lira ödeme yapıyorsunuz. Şuanki hanımınız bu durumu nasıl karşılıyor?

Asgari ücretin bir miktar üstünde maaş alıyorum. Aylık bin lira kesinti maddi sıkıntılar yaşamamıza sebep oluyor. Bunun yanı sıra 11 yıl önce boşandığım kişi hala ayda en az bir kere evimizde konuşuluyor. Tüm bunlar ister istemez şu anki evliliğimde sorunlara sebebiyet veriyor.

- Eski eşinizin hayatında birisi var mı? Bu yönde bir araştırmanız oldu mu?

Ortak çevremizden öğrenmeye çalışıyorum. Kimileri birisi ile birlikte yaşadığını söylüyor. Tabi kesin bir malumatım olmadığından emin değilim. Bazen gidip araştırmak ve olanı biteni gözümle görmek istiyorum ama 3 çocuk babası oluşum beni engelliyor. Çünkü biliyorum ki yüz yüze geldiğimizde kötü şeyler olacak. Bu zulme devletimizin bir çözüm bulmasını istiyorum. Hemmanen, hem de madden tükenmiş durumdayım ama dediğim gibi çocuklarım ve şu anki eşim için yaşamaya ve güçlü olmaya mecburum.