Sadece 2-3 tanecikmiş! Evinin ve arabasının sayısını bilmeyen CHP’li aday
Özgür Özel'in komedi filmlerine taş çıkaracak açıklamalarla ilan ettiği CHP’nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Now Tv' de Çalar Saat Programında mal varlığı sorusuna cevaben "Sanatçı olarak iki veya üç ev ve iki veya üç arabamız var" dedi.
Adaylığı açıklandıktan sonra daha ilk konuşmasında İmam Hatip Okullarını hedef alan CHP’nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Now TV’nin ‘mal varlığı’ sorularını yanıtlarken kaç evi ve arabası olduğunu geçiştirerek cevaplaması dikkat çekti.
Now TV muhabirinin Erdal Beşikçioğlu’na sorduğu, “Mal varlığınız ya da bunu açıklamanız Pazar gününe kalır mı ilan etmek ister misiniz” sorusuna, Beşikçioğlu, “Çok fazla bir şeyimiz yok niye ilan edeyim, 2-3 tane evimiz var, 2-3 tane arabamız var başka bir şeyimiz yok” dedi.
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