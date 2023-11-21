  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

BP'nin Türkiye'den çekilmesiyle ilgili Ramazan Kurtoğlu'ndan şok uyarı: Türkiye'ye karşı bir hazırlık yapılıyor

Alman vatandaş çektiği videoda Erdoğan'a övgüler yağdırdı

Ülke tarihinin en büyük salgını! "Pandemi seviyesinde"

En yetkili isim hükümetin asgari ücret kararını duyurdu: O tarihte zam yapılmayacak

Asım’ın Nesli Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu’nda buluştu: 7 Güzel Adam’a Vefa Gecesi

İYİ Parti'de peş peşe istifaların ardından kan donduran cinsel saldırı ve tecavüz

O ilimiz 2023 yılının ilk 10 ayında göz kamaştırdı: İhracatta rekor artış

Makyajlanmış yeni kasa CHP’nin sözcüsü Erdoğan’ın açıklamalarından rahatsız oldu!

Türkiye'nin olan ve altından petrol fışkıran 9 metrekarelik adayı sahiplendiler: Ada bizim toprağımız

Amerika’nın sesli radyosu! Kavala ve Demirtaş’a dost Fetö’cülere yakın CHP’nin geldiği hale bakın
Teknoloji Sadece 100 gram ağırlığında! Uzayın o sorununu çözecek
Teknoloji

Sadece 100 gram ağırlığında! Uzayın o sorununu çözecek

Yeniakit Publisher
2023-11-21 14:51:00 -
Sadece 100 gram ağırlığında! Uzayın o sorununu çözecek

Airbus'ın geliştirdiği Detumbler adı verilen cihaz, Dünya yörüngesinde giderek büyüyen uzay enkazı sorununu çözmeye hazır gibi görünüyor.

Gelecekte Dünya'nın yörüngesi, ömrünü tamamlamış uzay araçlarının ve uyduların karanlık gökyüzünde amaçsızca dolaştığı kaotik bir yer haline gelebilir. Airbus, giderek büyüyen uzay enkazı sorunuyla başa çıkabilmek için, uyduların artık kullanılmadıktan sonra etrafta yuvarlanmalarını önlemek üzere tasarlanmış yeni bir cihaz geliştirdi.

Detumbler adı verilen cihaz Kaliforniya'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden Falcon 9 roketiyle fırlatıldı. Airbus'a göre Detumbler, ömrünün sonuna yaklaşan bir uyduya takılmak üzere tasarlanmış bir manyetik sönümleme cihazı. Yaklaşık 100 gram ağırlığındaki Detumbler, merkezi bir rotor çarkına ve Dünya'nın manyetik alanıyla etkileşime giren mıknatıslara sahip, ömrünü tamamlamış uydular yuvarlanmaya başladığında istenmeyen hareketleri önlüyor. Cihaz, uydu yörüngesinde normal bir şekilde uçarken Dünya'nın manyetik alanıyla hizalanacak şekilde tasarlanmış. Ancak takla atmaya başlarsa, rotorun hareketi girdap akımlarını (değişen manyetik alan tarafından indüklenen iletkenler içindeki elektrik akımı döngüleri) tetikleyecek ve sürtünmenin hareketi yavaşlatmasına neden olacak.

Cihaz, Airbus tarafından 2021 yılında Tech4SpaceCare adlı girişim bünyesinde ve Fransız Uzay Ajansı CNES'in desteğiyle geliştirildi. Temel amaç, artan uzay enkazı riskini ele almak. Zira ölü uydular, yörünge uçuş dinamikleri nedeniyle öngörülemeyen şekillerde yuvarlanma eğiliminde olup, başka bir uzay aracına çarpma veya Dünya atmosferine kontrolsüz yeniden giriş yapma riski oluşturuyor.

Ancak Detumbler, Dünya yörüngesinde daha öngörülebilir bir yolda kalmalarını sağlayarak, uzay enkazını temizlemeyi amaçlayan gelecekteki görevler tarafından kullanılmayan uyduların yakalanmasını kolaylaştıracak. Airbus'ın yeni cihazı 2024 yılının başlarında EnduroSat'ın Exo-0 nano uydusu üzerinde bir dizi parçalama gösterisiyle test edilecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şu anda Savunma Bakanlığı'nın küresel Uzay Gözetleme Ağı tarafından takip edilen 27.000'den fazla yörünge enkazı parçası bulunuyor. Ayrıca çok sayıda küçük parça da tespit edilemeden ortalıkta dolaşıyor. Küresel uzay endüstrisi büyümeye devam ettikçe bu sayının artması ve çarpışma olasılığının artması bekleniyor.

Uzaydan çekilen görüntü büyük merak uyandırdı: Altında yatan gerçek açıklandı
Uzaydan çekilen görüntü büyük merak uyandırdı: Altında yatan gerçek açıklandı

Teknoloji

Uzaydan çekilen görüntü büyük merak uyandırdı: Altında yatan gerçek açıklandı

Avrupa Uzay Ajansı, evrenin ilk tam renkli görüntülerini paylaştı
Avrupa Uzay Ajansı, evrenin ilk tam renkli görüntülerini paylaştı

Teknoloji

Avrupa Uzay Ajansı, evrenin ilk tam renkli görüntülerini paylaştı

Çin bunu da yaptı! Beklenmedik gelişme: Yeni uydusunu uzaya fırlattı..
Çin bunu da yaptı! Beklenmedik gelişme: Yeni uydusunu uzaya fırlattı..

Dünya

Çin bunu da yaptı! Beklenmedik gelişme: Yeni uydusunu uzaya fırlattı..

Bu görüntüleri daha önce görmediniz! Uzayın en ürkütücü fotoğrafları...
Bu görüntüleri daha önce görmediniz! Uzayın en ürkütücü fotoğrafları...

Teknoloji

Bu görüntüleri daha önce görmediniz! Uzayın en ürkütücü fotoğrafları...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23