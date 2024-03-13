Sadece 1 yıl önce bakın ne demiş! Para kuleleri sonrası viral olan Ekrem videosu

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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş'in balya balya para saydığı görüntüler Türkiye'nin gündemine oturdu.

CHP'den "İl binası aldık" açıklaması yapıldı. Bu durum söz konusu görüntülerdeki 15 milyon liranın nereden geldiği ile ilgili kuşkuları artırdı.

Konuyla ilgili günlerce sessizliğini koruyan Ekrem İmamoğlu ise yaptığı açıklamada, Fatih Keleş'i savundu.

Öte yandan deste deste euroların da sayıldığı görüntüler de ortaya çıkarken; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Keleş'in para destelerini saydığı görüntülerdeki diğer bir kişinin Ekrem İmamoğlu'nun sahibi olduğu İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz olduğu ortaya çıktı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise yaptığı açıklamada "kayıt dışı para" trafiğini itiraf etti. Savcılık 'kara para' için harekete geçerek 3 kişiyi ifadeye çağırdı.

Tüm bu gelişmeler devam ederken Ekrem İmamoğlu'nun 1 yıl önce yaptığı konuşma viral oldu.

Görüntülerde; Candaş Tolga Işık'ın "3,5 senede İstanbul'a yaptığınız en büyük iş neydi belediye başkanı olarak?" şeklindeki sorusunu İmamoğlu şu cevabı veriyor:

"İstanbul'un kasasına bereket getirmek. İstanbul'un kasasını bereketle yatırıma ve hizmete dönüştürmek."



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