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Gündem Sadece 1 tas çorba… mavi Marmara şehidinin göz yaşartan anısı
Gündem

Sadece 1 tas çorba… mavi Marmara şehidinin göz yaşartan anısı

Yeniakit Publisher
2023-10-19 14:56:00 - 2023-10-19 15:01:01

Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan, Mavi Marmara’da şehit olan Cevdet Kılıçlar ile ilgili gözleri yaşartan gerçeği açıkladı.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Gazze’deki dram konuşuldu.

Terör devleti İsrail’in hastane saldırısı ve Filistin halkının yaşadığı koşulların masaya yatırıldığı programda, Murat Alan çarpıcı bir gerçeği açıkladı.

Programda Karahasanoğlu, “Herkesin samimi olması lazım. Filistinlilerin yerinde biz de olabilirdik. Zaten PKK saldırılarıyla benzer acıları Türkiye’ye yaşatmaya çalışan emperyal bir güçle karşı karşıyayız. Devletin ilan ettiği yas sembolik olsa bile esas önemli olan insanların vicdanlarında tuttukları yas olduğu kanaatindeyim.” ifadelerini kullandı.

Sadece 1 tas çorba...

Murat Alan ise şunları söyledi:

Mavi Marmara şehidi Cevdet Kılıçlar ile birlikte çalışıyorduk. Kenan Kıran’ın anlatımı, ben de duymamıştım. İsrail’in baskını sırasında, Gazze’de insanlara sadece 1 tas çorba veriliyormuş. Cevdet abinin ifadesi; “Biz bunu öğrendikten sonra evde eşimle her gün sadece 1 tas çorba içtik.” İfadeniz o yüzden çok önemli, oradaki dramı hayatımıza yansıtmalıyız.
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