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Siyaset “Sadece +1 kromozom fazlasıyla bizlere neler öğretmediler ki”
Siyaset

“Sadece +1 kromozom fazlasıyla bizlere neler öğretmediler ki”

Down sendromlu bireylerin sorunlarına dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla tanınan 21 Mart 'Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'ne ilişkin AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 14:48:00 -
"Sadece +1 kromozom fazlasıyla bizlere neler öğretmediler ki"

YENİ AKİT  ANKARA

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan sosyal medya hesabından 21 Mart 'Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Sadece +1 kromozom fazlasıyla bizlere neler öğretmediler ki.. Sevginin en saf halini, gülen yüzlerinden öğrendik. Başarıları, azimleri ve çalışkanlıkları ile örnek olmaya devam ediyorlar. Yüzünüzdeki gülücükler hiç bitmesin” dedi.

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