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Sade ve şık 25 dekorasyon fikri

Dekorasyonunuzda eksiklerin olduğunu ve tamamlamanız gerektiğini düşünüyorsanız, bu haber tam da size göre. Abartıdan uzak ve tam yerinde dekorasyon fikirleri...

19 Temmuz 2019 Cuma 10:33
Sade ve şık 25 dekorasyon fikri

Evinizde yapmanız gereken değişiklikleri, eksiklerinize göre belirlemelisiniz. Sadece "olsun" düşüncesiyle alınmış birçok obje, evinizde kalabalık bir görüntü oluşturacaktır. 

Gereken objeleride abartıdan uzak ve sade seçmeniz, evinizde daha feraha bir görüntü elde etmenizi sağlayacaktır. 

dekorasyon fikirleri

dekorasyon fikirleri

Yaşam alanınızı, halının içerisine almak, daha tok ve tek bir görüntü meydana getirecektir.

dekorasyon fikirleri

dekorasyon fikirleri

dekorasyon fikirleri

dekorasyon fikirleri

dekorasyon fikirleri

Eğer desen kullanmak istiyorsanız, birkaç yerde kullanmalısınız.

dekorasyon fikirleri

dekorasyon fikirleri

dekorasyon fikirleri

dekorasyon fikirleri

Doğal tonları evinizde bolca kullanarak, ferah bir görüntü elde edebilirsiniz.

dekorasyon fikirleri

dekorasyon fikirleri

Aydınlatmalarınızı, başınızın 2 karış üzerinde olacak şekilde ayarlamaya çalışın. Eğer çok uzun bir tavan ya da basık bir eviniz varsa, uygun bir aydınlatma kullanmanız gerekir. Bu dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biridir.

dekorasyon fikirleri

dekorasyon fikirleri

dekorasyon fikirleri

Ortalama aynı tonları kullanarak bütünlük elde edebilirsiniz. Her eşya aynı renk olacak diye bir kaide yoktur.

dekorasyon fikirleri

dekorasyon fikirleri

dekorasyon fikirleri

dekorasyon fikirleri

dekorasyon fikirleri

dekorasyon fikirleri

dekorasyon fikirleri

dekorasyon fikirleri

dekorasyon fikirleri

 

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 10:33
  1. Aydın
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  3. Ev dekorasyonu
  4. Sade ve şık 25 dekorasyon fikri

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