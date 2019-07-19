Sade ve şık 25 dekorasyon fikri

Evinizde yapmanız gereken değişiklikleri, eksiklerinize göre belirlemelisiniz. Sadece "olsun" düşüncesiyle alınmış birçok obje, evinizde kalabalık bir görüntü oluşturacaktır.

Gereken objeleride abartıdan uzak ve sade seçmeniz, evinizde daha feraha bir görüntü elde etmenizi sağlayacaktır.

Yaşam alanınızı, halının içerisine almak, daha tok ve tek bir görüntü meydana getirecektir.

Eğer desen kullanmak istiyorsanız, birkaç yerde kullanmalısınız.

Doğal tonları evinizde bolca kullanarak, ferah bir görüntü elde edebilirsiniz.

Aydınlatmalarınızı, başınızın 2 karış üzerinde olacak şekilde ayarlamaya çalışın. Eğer çok uzun bir tavan ya da basık bir eviniz varsa, uygun bir aydınlatma kullanmanız gerekir. Bu dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biridir.

Ortalama aynı tonları kullanarak bütünlük elde edebilirsiniz. Her eşya aynı renk olacak diye bir kaide yoktur.