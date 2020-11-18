Saddam zamanından bu yana kapalıydı... Irak'tan Suudi Arabistan hamlesi
Irak, Suudi Arabistan'la yaklaşık 30 yıldır kapalı olan sınır kapısını yeniden açtı.
Irak ve Suudi Arabistan arasında yaklaşık 30 senedir kapalı durumda bulunan Arar Sınır Kapısı'nı yeniden açıldı.
Mepanews'teki habere göre, söz konusu kapının açılmasıyla, Irak ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkilerin daha hızlı bir şekilde gelişmeye devam etmesi bekleniyor.
Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in Kuveyt'i işgali sonrası iki ülke arasında kesilen ilişkiler, 2017 yılında düzenli diplomatik bir seviyede tekrar tesis edilmişti.
Son dönemde İran destekli Şii milis grupların hakim durumda olduğu ülkede Suudi Arabistan'ın etkinliğini zaman içerisinde kademeli olarak artırmakta olduğu göze çarpıyor.
Irak'ın Suudi Arabistan yoluyla, İran ve Türkiye'ye bağlı ithalat kanallarını çeşitlendirmek istediği belirtiliyor.