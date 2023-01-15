SADAT’tan Kılıçdaroğlu'nu çıldırtan çıkış! ‘1.500 TL’ye güzel PR yaptık’

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, tv100’de dün akşam duayen gazeteci Uğur Dündar’ın sorularını yanıtladı. Yayın sırasında ekranda SADAT’ın reklamı verilmesi ise büyük bir krize neden oldu. Söz konusu reklamda, SADAT’ın “Stratejik danışmanlık, eğitim ve lojistik…” gibi çeşitli hizmetlerinin sıralandığı görüldü.

KILIÇDAROĞLU: AKLINIZI ALIRIM SİZİN

Kılıçdaroğlu daha önce düzenlediği baskın ziyaret ve kullandığı ifadeler nedeniyle gerilim yaşadığı şirketin reklamı üzerinden SADAT’a çok sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, “O az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz kimi tehdit ediyorsunuz” dedi.

TANRIVERDİ ÇALIŞMANIN BİLİNÇLİ YAPILDIĞINI AKTARDI

Kılıçdaroğlu’nun zehir zemberek sözlerle tepki gösterdiği SADAT’tan da söz konusu reklam için açıklama geldi. SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamada, reklamın Kılıçdaroğlu’nun konuşması sırasında yayınlanması için bilinçli olarak çalışma yürüttüklerini belirtti.

‘SADAT-KILIÇDAROĞLU BİRLİKTELİĞİNİN EN İYİ REYTİNGİ YAPTIĞINI GÖRDÜK’

“2022 yılına dönük PR incelemesi yaptığımızda SADAT ile Kılıçdaroğlu birlikteliğinin en iyi reytingi yaptığını gördük. Reklam departmanımız 1.500 TL’lik bir reklam vererek bu reytingi güzel bir PR çalışmasına döndürmüş” ifadelerini kullanan Tanrıverdi, “Hafta ortası CHP’den bir hanım kardeşimiz Kılıçdaroğlu’nun Dündar’la yapacağı programın Cumartesi yayınlanacağı bilgisini verince kanal planlamamızı değiştirmek zorunda kaldık. Bazen evdeki hesap çarşıya uymuyor… Değil mi sayın Kılıçdaroğlu?” ifadesini kullandı.

‘AKLIMIZIN ZEKATINI VERSEK SEN İHYA OLURSUN’

Kılıçdaroğlu’nun oldukça sert ifadelerin yer aldığı paylaşımını da alıntılıyan Tanrıverdi, “Kim derdi Kılıçdaroğlu bin beş yüz liralık bir reklama mağlup olacak diye… Biz aklımızın zekatını versek sen ihya olursun” ifadesini kullandı.

Kaynak: Motto haber