Sadakatsiz'in oyuncusunun karakteri de sadakatsiz çıktı: Skandal paylaşım!

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Kanal D'nin rezil dizilerinden Sadakatsiz'in oyuncu Nazlı Bulum, paylaştığı skandal mesajla, tüm tepkileri üzerine çekti.

'Bazı yaralar iyileşmez'

İnstagram hesabından durum paylaşan Bulum, "Bazı yaralar iyileşmez. 24 Nisan 1915'" yazdı. Bulum, gelen tepkilerden sonra mesajını silmek zorunda kaldı.

Hazar Ergüçlü de aynı paylaşımı yapmıştı

Nazlı Bulum'un paylaştığı mesajın aynısı bugün bazı oyuncular tarafından da paylaşılmıştı. Aynı paylaşımı twitter hesabından yapan Hazar Ergüçlü de gelen tepkilerden sonra mesajını silerek geri adım atmıştı.

Sadakatsiz adlı rezalet!

Gayr-i meşru ilişki zincirlerinin normalleştirilerek hikayeleştirildiği rezil dizide iğrençlik her hafta daha da ileri dozda verildi. İlk bölümde eşi tarafından aldatıldığını öğrenen Asya rolündeki kadının ahlaksız hikayesi, ilerleyen bölümlerde eşinin en yakın arkadaşı Volkan rolündeki adamla eşini aldatması ile devam etti. Sözde intikam adı altındaki bu sahne toplumda çok sert eleştirilerle karşılanırken, edepsizlik bununla da sınırlı kalmadı.

Kürtaj skandalı

Eşini aldatan Volkan rolündeki adamın gayr-i meşru ilişki yaşadığı Derin rolündeki kadın ise 3 aylık hamile olduğunu öğrenmişti. Volkan'dan boşanmasını isteyen Derin, isteği gerçekleşmeyince çocuğunu aldırdığını söyledi. Basit bir üzülme sahnesi ile cinayetin de meşrulaştırıldığı ahlaksız dizide, yan karakterler Nil ve gayr-i meşru ilişki yaşadığı erkek arasında kadına yönelik şiddet ekranda yer buldu. Uyuşturucu madde ve hap kullanan çiftin yaşadıkları her bölümde detayları ile anlatıldı.

Tanıtımda şirk dolu ifadeler!

Sadakatsiz rezaletinin ilk fragmanlarında kullanılan 'Aldatılan kadının öfkesi cehennem ateşinden beterdir' betimlemesi de yoğun tepkilere sebep olmuş, rezil diziye RTÜK'ün incelemesi sonucunda 'Evlilik dışı ilişkileri normal gibi göstermek' gerekçesi ile ceza kesilmişti.