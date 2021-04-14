  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sadakataşı’ndan Arakanlı Mültecilere Ramazan yardımı
Aktüel

Sadakataşı’ndan Arakanlı Mültecilere Ramazan yardımı

Sadakataşı Derneği, Ramazan yardımları kapsamındaBangladeş’te yaşamlarını sürdüren 1500 Arakanlı mülteci aileye gıda kumanyasıdağıtımı gerçekleştirdi. Dernek yardımların devamında mülteci kamplarında 20 su kuyusunu hizmete açtı.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 16:15:00 -
Sadakataşı’ndan Arakanlı Mültecilere Ramazan yardımı

Ramazan çalışmalarına‘‘Ramazanda Biriz Sofrada Beraberiz’’ çağrısıyla başlayan Sadakataşı Derneği, Bangladeş’in Cox’s Bazar bölgesindebulunan Arakanlı mülteci kamplarında yardım faaliyetlerine başladı.

Myanmar ordusu ve radikal Budistlerin katliamlarından kaçan milyonlarca Arakanlı komşu ülke Bangladeş’e göç etti. Zor şartlar altında, mülteci kamplarında hayatlarını sürdüren Arakanlı Müslümanlara Sadakataşı Derneği tarafından Ramazan yardımları ulaştırıldı.

1500 aileye kumanya

Sadakataşı Ramazan ekibi Cox’s Bazar’da bulunan mülteci kamplarında yaşayan 1500 aileye pirinç, şeker, yağ, tavuk, sebze, kuru balık ve tuzdan oluşan Ramazan kumanyası dağıtımı gerçekleştirdi.

20 su kuyusu açılışı

Arakanlı mülteci kamplarında, dernek tarafından Ramazan ayının başında 20 su kuyusunun açılışı gerçekleştirildi. Dernek geçtiğimiz yıl içerisinde Bangladeş’te 369 su kuyusunun hizmete açarken, kuyular bölgenin en önemli sorunlarından olan hijyen ve salgın hastalıkların çözümü için büyük katkı sağlıyor.

Yardımlar devam edecek

Dernek Ramazan ayının devamında mülteci kamplarında yaşayan Arakanlı Müslümanlara fitre, zekât dağıtımları gerçekleştirecek. Arakanlı mülteci kamplarında yaşayan 300, yetimhanede ise 100 çocuğa ise bayramlık kıyafet hediye edilerek Ramazan mutluluklarına ortak olunacak.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada; ‘‘Bölgede kurulduğumuz tarihten itibaren yardım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cox’s Bazaar’da bulunan mülteci ailelere ve yetimlere Ramazan yardımları ulaştırdık. Zor şartlar altında yaşayan yaklaşık binlerce Arakanlı yardımlardan faydalanacak. Arakanlı mülteci kamplarına Ramazan ayı içerisinde yardım ulaştırmaya devam edeceğiz.’’ İfadelerini kullandı.

Destek olmak için;

Bu yılda Ramazan sevincini ihtiyaç sahipleriyle birlikte yaşamak için yardım çağrısında bulunan Sadakataşı Derneği, kumanya ve bayramlık bedelini 200 TL, fitre bedelini 28 TL, iftar bedelini ise 20 TL olarak belirledi.

Ayrıca RAMAZAN yazıp 2989’a sms göndererek iftar sofralarına 10 TL'lik katkıda bulunabilirsiniz. www.sadakatasi.org.tr sitesinden online bağış yapabilir ve derneğin 0216 614 04 61 numaralı irtibat telefonundan zekât, sadaka, fitre, bayramlık, iftar ve kumanya bağışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Teşkilat dizisinin ‘şef’i bakın kim çıktı!
Medya

Teşkilat dizisinin ‘şef’i bakın kim çıktı!

TRT1'in sevilen dizisine usta bir isim dahil oldu ve Teşkilat dizisinde 'Şirket' adına ajan yetiştiriyor. Son bölümde gördüğümüz 'şef', gaze..
EBA canlı ders saatleri, EBA ders programı ders yayını akışı! 15 Nisan EBA canlı ders saatleri, ilkokul EBA, ortaokul EBA, lise EBA ders saati
Eğitim

EBA canlı ders saatleri, EBA ders programı ders yayını akışı! 15 Nisan EBA canlı ders saatleri, ilkokul EBA, ortaokul EBA, lise EBA ders saati

EBA canlı ders saatleri yeni korona kararları neticesinde 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumlarında okuyan öğrenciler haricind..
Cübbeli Ahmet Hoca’dan Ekrem İmamoğlu açıklaması
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca’dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ilişkin bir açıklamada bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay