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Sadakataşı Türkiye’de 500 çocuğa bayram sevinci yaşattı

Sadakataşı Derneği, Almanya İslamic Relief yardım kuruluşu ile birlikte yurtiçinde dört ilde yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık kıyafet dağıtımı gerçekleştirdi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 22:48
Sadakataşı Türkiye’de 500 çocuğa bayram sevinci yaşattı

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte bayramlık dağıtım çalışmalarını gerçekleştiren Sadakataşı Derneği, Almanya İslamic Relief kurumu ile birlikte İstanbul, Ağrı, Bursa ve Sakarya’da 500 çocuğa bayramlık kıyafet hediye etti.

 

Sadakataşı Derneği yönetim kurulu üyeleri ve gönüllülerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen dağıtımlarda, çocuklar aileleriyle birlikte gelerek bayram sevincini erkenden yaşadılar.

 

Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada; ‘‘Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte her bayram yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklarımızın yüzünü bir nebze olsun güldürebilmek ve bayram sevincini yaşayabilmeleri için İslamic Relief kurumunun katkılarıyla İstanbul, Ağrı, Bursa ve Sakarya’da 500 çocuğumuza bayramlık kıyafet hediye ettik. Dağıtımlara katkı sağladıkları için değerli bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz.’’ İfadelerini kullandı.

 

Sadakataşı Derneği, Türkiye dahil 12 ülkede yüzlerce yetimin düzenli bakımını üstlenerek onları geleceğe hazırlarken, dönemsel projelerle birlikte her yıl on binlerce yetim çocuğa yardım ulaştırıyor.

 

Sadakataşı Derneği’nin bayramlık dağıtımlarına destek olabilmek için BAYRAMLIK yazıp 2989’a sms göndererek bağışta bulunabilirsiniz. Ayrıca https://www.sadakatasi.org.tr/adresinden online bağış yapabilir ve derneğin 0216 614 04 61 numaralı irtibat telefonundan bayramlık bağışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 22:48
  1. Sakarya
  2. İstanbul
  3. Bursa
  4. Ağrı
  5. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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