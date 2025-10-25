Sadakataşı Mısır’da yaşayan Gazzeli ailelere yardım ulaştırdı

Mısır’ın başkenti Kahire’de bulunan Sadakataşı ekibi 100 Gazzeli aileye nakdi destek, 300 aileye ise gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirdi.

Sadakataşı Derneği Gazze halkına soykırımın başladığı ilk günden itibaren düzenli olarak insani yardım ulaştırıyor. Dernek Mısır’a sığınan Gazzeli aileleri de unutmayarak devamlı olarak yardım sağlıyor.

400 aileye yardım ulaştırıldı

AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü, AK Parti MKYK Üyesi Cihad Terzioğlu ve Sadakataşı gönüllülerinden oluşan dernek ekibi Kahire’de yardım çalışmaları gerçekleştirdi. Gazzeli ailelerle bir araya gelen dernek ekibi ailelerin yaşadıkları sorunları dinledi ve nakdi yardım gerçekleştirdi. Ardından Gazzeli yaralıların tedavilerinin gerçekleştiği hastaneleri ve İsrail’in saldırılarında uzuvlarını kaybeden Gazzelileri ziyaret eden yardım ekibi ihtiyaç sahiplerine maddi destek ulaştırdı. Yardımların devamında dernek ekibi 300 Gazzeli aileye gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirdi.

‘‘Tüm parlamento tek yüreğiz’’

Yardım ekibinde bulunan İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü yaptığı açıklamada; ‘‘Siyonizm Gazze'yi ve Filistin'i yok etmek istedi. İmanınız, dirayetinizle Japonya'dan İngiltere'ye, Amerika'dan İspanya'ya, dünyanın her yerinde her millet Gazzeli oldu. Herkes Filistinli oldu. Allah sadrınıza sabır versin, size güç ve dirayet versin. Şuna emin olun ki Türkiye'de başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş ve tüm parlamento herkes bir konuda hep beraber. Filistin, Gazze kardeşimizdir. Bu zulmün karşısında duracağız noktasında tek yüreğiz biz. Nehirden denize özgür Filistin olana kadar hepimiz sizinle mücadeleye devam edeceğiz.

Gazze’ye destek olabilmek için;

Sadakataşı’nın Gazze yardımlarına destek olmak için derneğin 0216 614 04 61 numaralı telefonundan yetkililer ile görüşebilir, www.sadakatasi.org.tr web adresinden banka hesap numaralarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca GAZZE yazıp 2989’a mesaj atarak 50 TL bağışta bulunabilirsiniz.