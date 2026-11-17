Sadakataşı, Gazze’de yaşanan selden etkilenen ailelere çadır, çadır brandası ve battaniye dağıtımı gerçekleştirdi. Dernek bölgeye sel yardımı ulaştırmayı sürdürecek.

Gazze’ye sel yardımı

İsrail’in saldırıları nedeniyle altyapının çöktüğü Gazze’de yaşanan şiddetli yağışlar sonrasında binlerce çadır kullanılamaz hale geldi. Sadakataşı, selden etkilenen Gazzeliler için başlattığı acil yardım çalışmaları kapsamında 800 çadır brandası ve 600 battaniye dağıtımı gerçekleştirdi. Sadakataşı ekipleri yardım çalışmalarının devamında kurulumlarını yaptığı 50 çadırı Gazzeli ailelere teslim etti.

Yardımlar devam edecek

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada ‘‘Altyapı yetersizliği nedeniyle aşırı yağışların sele dönüştüğü Gazze’ye düzenli olarak yardım ulaştırıyoruz. Gönüllü ekiplerimiz Gazze’nin birçok bölgesinde battaniye, çadır brandası ve çadır dağıtımları gerçekleştirdi. Bölgeye yardım ulaştırmaya devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.

Gazze’ye destek olabilmek için;

Sadakataşı’nın Gazze yardım çalışmalarına destek olmak için www.sadakatasi.org.tr web adresinden banka hesap numaralarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca GAZZE yazıp 2989’a mesaj atarak 50 TL bağışta bulunabilirsiniz.