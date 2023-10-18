Sadakataşı Gazze’ye acil yardım ulaştırdı

Abluka altında olan Gazze’ye İsrail’in 7 Ekim’den itibaren başlattığı saldırılar nedeniyle bölgede yaşam durdu. Evlerin, ibadethane ve hastanelerin bombalandığı Gazze için Sadakataşı gıda, su ve sıcak yemek dağıtımları gerçekleştiriyor.

Gazze’ye insani yardım

Sadakataşı yardım çalışmaları kapsamında bölgede bulunan gönüllüleri aracılığıyla düzenli olarak gıda kumanyası, sıcak yemek ve su dağıtımları gerçekleştiriyor. Dernek yardımlarına bölgedeki kriz bitene kadar devam edecek.

‘‘Yardımlar devam edecek’’

Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal yardımlar sonrasında yapmış olduğu açıklamada ‘‘İsrail’in kadın ya da çocuk fark etmeksizin sivilleri bombaladığı Gazze’de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Mazlum Filistin halkına yardım ulaştırmak için olayların yaşandığı ilk günden itibaren çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda bölgede bulunan gönüllülerimiz aracılığıyla gıda, sıcak yemek ve su dağıtımları gerçekleştirdik. Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bölgeye yardım ulaştırmaya devam edeceğiz’’ İfadelerini kullandı.



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Gazze’ye destek olabilmek için;

Gazze’ye yardımlarınızı ulaştırabilmek için 0216 614 04 61 numaralı dernek telefonundan yetkililere ulaşabilir, www.sadakatasi.org.tr web adresinden banka hesap numaralarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca GAZZE yazıp 2989’a mesaj atarak 10 TL bağışta bulunabilirsiniz.