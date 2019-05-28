Sadakataşı Derneği, Ramazan faaliyetlerini anlatıyor
Akit TV Sahur Bereketi programına Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal katıldı.
28 Mayıs 2019 Salı 01:46
Dünyada birçok bölgede hayırlarına devam ettiren Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, Akit TV'de katıldığı Sahur Bereketi programında Ramazan ayında gerçekleştirdiği yardım faaliyetlerini anlatıyor.
Haftanın Özeti
www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 01:46
YORUM YAZ