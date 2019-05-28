Sadakataşı Derneği, Ramazan faaliyetlerini anlatıyor Akit TV Sahur Bereketi programına Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal katıldı.

Dünyada birçok bölgede hayırlarına devam ettiren Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, Akit TV'de katıldığı Sahur Bereketi programında Ramazan ayında gerçekleştirdiği yardım faaliyetlerini anlatıyor.

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