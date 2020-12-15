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Aktüel Sadakataşı Derneği İdlib'de acil yardım paketi dağıttı
Aktüel

Sadakataşı Derneği İdlib'de acil yardım paketi dağıttı

Yeniakit Publisher
2020-12-15 12:00:10 -
Sadakataşı Derneği İdlib'de acil yardım paketi dağıttı

İSTANBUL (AA) - Sadakataşı Derneği, Suriye'nin İdlib bölgesindeki mülteci kamplarında yaşayan ailelere gıda ve kışlık kıyafet yardımında bulundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, yaşanan çatışmalar sonrası yüz binlerce insanın göç ettiği İdlib'de gıda, barınma ve kışlık kıyafet sorunu yaşayan mülteciler için hayırseverlerin desteğiyle yardım faaliyetleri devam ediyor.

Kış yardımları kapsamında bölgedeki acil yardım ekibinin koordinasyonunda 6 bin bot ve mont dağıtımı gerçekleştirildi. Dernek kış yardımlarının devamında önümüzdeki günlerde de bölgeye kışlık kıyafet, bot, soba ve yakacak da ulaştıracak.

Sınıra yakın bölgelere göç eden İdlibli mültecilerin gıda ihtiyacının karşılanması için de briket evlerde yaşayan 300 aileye şeker, tuz, çay, un, mercimek, pirinç, sıvı yağ, bulgur, makarna, konserve gıdalar ve salçadan oluşan gıda paketleri dağıtıldı. Ayrıca bebekler için 200 haneye süt, bebe bisküvisi ve hediyeler de verildi.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, mülteci ailelerin kışın gelmesiyle zorlu yaşam koşullarıyla karşılatıklarını belirterek, desteklerinden dolayı hayırseverlere teşekkür etti.

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