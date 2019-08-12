Sadakataşı Derneği Genel Başkanından Katil İsrail’e karşı çağrı! "Artık tüm Müslümanlar Filistin etrafında kenetlenmeli"

Taha Emre Özdemir Ankara

"Bütün yaşadıklarımız Mescid-i Aksa'yı yıkma hazırlığının göstergesi. Aslında yüzyılın felaketi diyebileceğimiz ve bütün bölgeyi savaşa sürükleyecek olan bir adım" diyen Özdağ, "Mescid-i Aksa'ya yapılan baskınlarla Filistinli Müslümanların hassasiyetini ve ilk kıblemizi koruma refleksini öldürmek istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Kemal Özdağ, İsrail'in Yahudi yerleşim yerlerini genişletmeyi planladığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Filistinlilere ait olan yerleşim yerlerini yıkarak yerine Yahudi yerleşim noktalarını kurmak istiyorlar. İsrail, 100 yılın felaketi diye nitelendirdiğimiz anlaşmanın ardından Doğu Kudüs'te 70 bin kişinin yaşadığı bir bölgeyi yıkma kararı aldı ve bu yıkımı başlattı. Bir yandan Mescid-i Aksa'daki Filistinlileri abluka altına almaya çalışırken fiilen işgali genişleterek Büyük Orta Doğu'yu etkisi altına alacak bir çatışma ortamı oluşturacaklar. Bu çatışmaların devamında Mescid-i Aksa'yı yıkmayı planladıklarını düşünüyoruz."

Filistinli kardeşlerimizin direnebilecek gücü bulabilmek için Müslümanların desteğine ihtiyacı olduğunu hatırlatan Başkan Özdağ, sözlerine şöyle devam etti:

"Siyasi bir karşılığı olan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın sesini yükselterek ciddi adımlar atmalı. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın öncülüğünde bütün Müslümanlar Filistin davası etrafında kenetlenerek harekete geçmeli."