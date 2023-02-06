Sadakataşı Derneği de deprem bölgesinde! Türkiye seferber oldu...

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki ayrı deprem Türkiye'yi yasa boğdu.

AFAD ve devlet yetkilileri depremin ilk anlarından itibaren bölgeye ulaşarak çalışmalarına başlarken, öte yandan sivil toplum kuruluşları da depremzedelere yardım için seferber oldu.

'Türkiye seferber halde'

Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, Şanlıurfa'dan kaydettiği videoda dernek olarak yürüttükleri çalışma faaliyetlerini ve bölgedeki son durumu anlattı.

Özdal, "Depremin etkilediği bölgelere Sadakataşı ekipleri olarak ulaşmaya devam ediyoruz. Bir ekibimiz de Şanlıurfa'da. Tüm Türkiye büyük bir seferberlik halinde." dedi.