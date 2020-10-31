Sadakataşı acil yardım ekibi İzmir’de

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 şiddetinde meydana gelen depremin ardından harekete geçen Sadakataşı Derneği, bölgeye acil yardım ekibiyle birlikte mobil büfe ulaştırarak çalışmalarına başladı. Yardımların devamında dernek bölgeye ikinci ekibi gönderecek.

Mobil büfe İzmir’e ulaştı

Deprem sonrasında, İstanbul’da bulunan Sadakataşı mobil büfe aracı yardım ulaştırmak için bölgeye gitti. Mobil büfe ile, depremin yoğun olarak hissedildiği Bornova’da bulunan Aşık Veysel parkında kurulu olan 360 çadırda yaşayanlara sıcak çorba ve su dağıtımları gerçekleştiriliyor.

Acil ihtiyaç malzemeleri

Bölgede bulunan Sadakataşı ekibi, çadır, battaniye, hijyen kolisi ve gıda kumanyasını acil ihtiyaç malzemesi olarak belirledi. Dernek bölgede yaşanan kriz bitene kadar yardım çalışmalarına devam edecek.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada ‘‘İzmir’de meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem sonrası bölgeye acil yardım ekibimiz ile birlikte mobil büfe gönderdik. Çadırlarda konaklayan vatandaşlarımız için çorba ve su dağıtımları yapıyoruz. Ekibimizin raporu doğrultusunda bölgeye gıda, hijyen ürünleri, çadır ve battaniye ulaştırarak zor durumda olan vatandaşlarımıza destek olacağız.’’ İfadelerini kullandı.