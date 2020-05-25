Sadakataşı 27 ülkeye Ramazan yardımı ulaştırdı

‘‘Ramazan Gönülden Gönüle Temastır’’ çağrısıyla Ramazan yardımlarını dünyanın dört bir tarafındasürdüren Sadakataşı Derneği yardıma muhtaç ailelere kumanya, zekât, fitre, iftarlık yemek kumanyası ve bayramlık kıyafet çekidağıtımları gerçekleştirdi.

21 bin Ramazan kumanyası

Ramazan ayı ile birlikte dünyanın dört bir tarafında ki, mazlum coğrafyalarda yardımlarını ‘‘Ramazan Gönülden Gönüle Temastır’’çağrısıyla gerçekleştiren Sadakataşı Derneği bu yıl ile Ramazan yardımları kapsamında yaklaşık 21 bin aileye gıda kumanyası ulaştırarak sofraları bereketlendirdi.

15 bin kişiye iftar

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle bu yıl iftar sofraları kurmayan dernek bunun yerine 15 bin kişinin evine sıcak iftarlık kumanya dağıtımı gerçekleştirdi.

Zekât ve fitre dağıtımları

Mazlum İslam coğrafyalarında Ramazan yardımlarınaağırlık veren dernek, yetimlere, yoksullara ve koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik olarak olumsuz etkilenen ailelere öncelik vererek zekât ve fitre dağıtımlarını gerçekleştirdi. Dağıtımlardan 2 bin aile yararlandı.

Yurtiçi yardımları

Dernek, bu yıl Ramazan yardımlarını Türkiye’nin 59 ilinde gerçekleştirdi. Dağıtımlar kapsamında3.500 ihtiyaç sahibi aileye un, makarna, pirinç, konserve gıdalar, tuz, çay, şeker ve kahvaltılık gıdalardan oluşan Ramazan kumanyası dağıtımı gerçekleştirildi.

8.500 aileye marketlerden alışveriş yapabilecekleri sosyal yardım kartı dağıtıldı. Çocukları da unutmayan dernek 400 çocuğa bayramlıkkıyafet hediye etti. Yaklaşık 10 bin aileye Ramazan pidesi ulaştırıldı.

Arakanlı mültecilerin yüzleri güldü

Ülkeleri Myanmar’da yaşadıkları katliamdan kaçarak komşu ülke Bangladeş’te bulunan mülteci kamplarına sığınan vederme çatma bambu evlerde yaşamlarını sürdüren Arakanlı mülteciler bu Ramazan’da unutulmadı. Sadakataşı Derneği, 1050 aileye Ramazan kumanyası100 çocuğa bayramlık, 200 aileye ise fitre ve zekât ulaştırdı. Yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle iftar sofraları kurmayan dernek yaklaşık 2 bin kişiye iftarlık yemek dağıtımı gerçekleştirdi.Yapılan yardımlarla bölge halkının Ramazan ayını bir nebzede olsa mutlu geçirmeleri sağlandı.

Suriye unutulmadı

Sadakataşı Derneği,Ramazan ayını savaşın gölgesinde geçiren İdlib ve çevre bölgelerde yaşayan 2 bin aileye Ramazan kumanyası dağıtımı gerçekleştirdi.1.500 kişiye iftarlık kumanya dağıtıldı. Yardımların devamında ihtiyaç sahibi 250 aileye fitre ve zekât dağıtımı gerçekleştirildi.

Yemen’de Ramazan sevinci

Yemen’deiç savaşın başladığı 2015 yılından sonra bozulan altyapı sistemleri,sağlık ve gıda başta olmak üzere birçok konuda yaşanan insani kriz nedeniyle nüfusun yüzde 75'i yardıma muhtaç şekilde yaşamını sürdürüyor. Sadakataşı Derneği bu Ramazan’da Yemen’i unutmayarak 1200 aileye gıda kumanyası, 4.200 kişiye iftarlık yemek kumanyası, 120 çocuğa bayramlık kıyafet ve 250 aileye fitre ile zekât dağıtımı gerçekleştirdi

Bayramın sevinci çocuklarla yaşandı

Bayramın sevincini en çok yaşayacak olan çocukları da unutmayan Sadakataşı Derneği Türkiye, Filistin, Yemen, Sri Lanka, Lübnan ve Bangladeş’te yaşayan bin çocuğa bayramlık kıyafet hediye ederek sevinçlerine ortak oldu.

Nerelere yardım yapıldı

Sadakataşı Derneği başta Türkiyeolmak üzere 27 ülkede Ramazan yardımları gerçekleştirdi.

Balkanlar; Arnavutluk, Bulgaristan, Macaristan ve Makedonya

Afrika; Burkina Faso, Çad, Kenya, Mali, Somali, Nijer, Sudan ve Tanzanya

Orta Doğu; Suriye, Irak, Yemen, Filistin (Gazze, Kudüs) ve Lübnan

Asya; Kırgızistan, Vietnam, Hindistan, Moğolistan, Sri Lanka, Filipinler (Moro), Bangladeş, Myanmar ve Afganistan

enel BaşkanıKemal Özdal yaptığı açıklamada; ‘‘Dünyada yardımseverliği ve cömertliği ile bilinen ve bunu misyon haline dönüştürmüş bir medeniyete sahibiz.Zor günler geçiren İslam Coğrafyası için Ramazan yardımları ile bir nebze de olsa yüzlerini güldürmenin ve sevinçlerine ortak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli bağışçılarımıza yapmış oldukları yardımlardan dolayı teşekkür ediyoruz.” İfadelerini kullandı.