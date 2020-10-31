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Aktüel Sadakat nine 85 yaşında okuma yazma belgesi aldı
Aktüel

Sadakat nine 85 yaşında okuma yazma belgesi aldı

Bartın'da küçük yaşta babasını kaybettiği için okula gidemeyen Sadakat Günenç, 85 yaşında okuma yazmayı öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor - Sadakat Günenç: - "En büyük mutluluğum okuma yazma belgesini almak oldu. Belgeyi aldıktan sonra daha çok çalışmaya devam ediyorum. Daha öğreneceğim çok şey var. Okuma yazmayı başardığım için kendimle gurur duyuyorum"

Yeniakit Publisher
2020-10-31 11:04:07 -
Sadakat nine 85 yaşında okuma yazma belgesi aldı

BARTIN (AA) - SELİM BOSTANCI - Bartın'da maddi imkansızlıklar nedeniyle ilkokula gidemeyen 85 yaşındaki Sadakat Günenç, ilerleyen yaşına rağmen azmi ve gayretiyle okuma yazmayı öğrendi.

Gürgenpınarı köyünde yaşayan Günenç, okuma yazma öğrenebilmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan seferberlik kapsamında Halk Eğitim Merkezine başvurdu.

Sadakat nine, köyündeki Gürgenpınarı İlkokulu'nda kursa katılarak eğitimin ardından okuryazarlık belgesi aldı.

- "Hayatım boyunca okula gidememenin üzüntüsünü yaşadım"

Yıllarca terzilik yapan ve çiftçilikle uğraşan, 3 çocuk 6 torun sahibi Sadakat Günenç, AA muhabirine, 3 yaşında babasını kaybettiğini ve yanında büyüdüğü babaannesinin de okumasına izin vermediğini söyledi.

Küçük yaşta evlendiğini, hayatı boyunca okula gidememenin burukluğunu yaşadığını anlatan Günenç, "35 yıl terzilik yaptım. Ardından çiftçilikle uğraştım. Okumamanın zorluğunu çok yaşadım. Çocuklarım vardı. 4 yıl önce vefat eden eşim alzaymır hastasıydı. Hep onlarla ilgilendim. Geç de olsa bir türlü okumaya fırsatım olmadı. Eşimin vefatından sonra oğlum bana önder oldu ve okumayı yazmayı öğrendim." diye konuştu.

- "Şiir kitabı yazmak istiyorum"

Günenç, okuma yazmayı öğrenmesiyle en büyük hayalini gerçekleştirdiğini ve şiir kitabı yazmayı düşündüğünü dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bartın Irmağı'nı yazıp kitap haline getireceğim. Yine beynimde şiir yazar, hafızamda tutardım. Ama artık bu şiirleri kağıda yazabiliyorum. Bundan dolayı da çok mutluyum. Okuma yazmayı öğrendikçe Atatürk'ün hayatını, savaşları öğrendim. Birçok şeyi öğrendim. Ben okuma bilmeyen, kendim gibi yaşıtları bu kursa davet ettim ama gelmediler. En büyük mutluluğum okuma yazma belgesini almak oldu. Belgeyi aldıktan sonra daha çok çalışmaya devam ediyorum. Daha da öğreneceğim çok şey var. Okuma yazmayı başardığım için kendimle gurur duyuyorum."

Yaklaşık 1 ay sonra açılacak açıköğretim ortaokuluna da kaydını yaptıracak olan Günenç, okumanın yaşı olmadığını belirterek, okuma yazma bilmeyenlerin kurslardan istifade etmesi tavsiyesinde bulundu.

- "Sadakat nineyi azmi ve başarısından dolayı kutluyorum"

Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Asım Özdemir de 2018 yılında başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında il genelinde 164 kurs açtıklarını ve 664 kişiye eğitim verdiklerini kaydetti.

Okuma yazma bilmeyen tüm vatandaşları okul müdürlükleri ve halk eğitim merkezlerine beklediklerini aktaran Özdemir, Sadakat nineyi de azmi ve başarısından dolayı kutladı.

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