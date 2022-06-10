Saçlarınıza çok iyi gelecek bitki ceviz yaprağı faydaları

Saçların sık yağlanması özellikle kadınların günlük yaşamını olumsuz etkileyen etkenlerden biridir. Yaz aylarında bu durum arttığından dolayı önüne geçilmesi için bazı önlemler alınmalıdır. Peki saç neden sık yağlanır ve yazın saç yağlanmasının önüne geçmek için ne yapılabilir?

Saçlar düzenli olarak yıkanmasına rağmen günün sonunda yağlanabilir. Ağırlaşan, kirli görünen yağlı saçlarla mücadele etmek hem günlük hayatı olumsuz etkiler hem de zamanla kepeklenmeye yol açabilir. Uzmanların açıklamalarına göre ergenlik ve hamilelik dönemlerinde saç daha çabuk yağlanıyor. Bunun dışında bazı etkenler de saçların hızlı ve zamansız yağlanmasına neden olabiliyor. Sıcak hava ve aşırı nem aynı zamanda saç kremi kullanımı sonrasında saç daha çabuk yağlanır. Bu noktada saçı tamamen yağsız bırakmak da doğru değildir, çünkü saçın yağa da ihtiyacı vardır.

Saç kuru olduğu zaman saç derisi, saçın nemlendirilmesi için daha fazla yağ üretir.

Saç yağlanmasının başlıca nedenleri:

Saçları çok sıcak suyla yıkamak,

Saç diplerine saç kremi uygulamak,

Gün içinde sık sık saçlara dokunmak,

Saçları gereğinden fazla taramak,

Saç kurutma makinesi, fön makinesi, saç düzleştirici gibi yüksek ısılı araçları sık kullanmak saç yağlanmasının başlıca nedenleri arasındadır.

Saç derisi fazla yıkamadan, sudan kaynaklı olarak aynı etkiyi yaşar ve sebum üretimine başlar. Sebum üretimini önleyerek, saçlara gereken bakımı yapabilmek çok zor değildir. Yıkama aralığını mümkün olduğunca uzatmak gerekmektedir. Saç uzmanlarınca hafta 2 defa yıkanılması önerilmektedir. 3 gün aralıklarla da yıkamak uygundur. Bu süre içerisinde de fazla yağı kuru şampuan kullanarak giderebilirsiniz. İki yıkama arasındaki süreyi mümkün olduğunca uzatmakta olan kuru şampuanlar, saçtaki ve saç derisindeki yağı alırken, saçın rengini soldurmuyor ve de mat bir görünüm vermiyor. Bir pudra etkisi ile yağları yok ediyor.

Ayrıca ceviz yaprağı saçlar için kullanabilirsiniz

Ceviz yaprağı faydaları

1- Ceviz yaprağının kaynama suyu, saç derisine nüfus ettiğinde, hızlı saç dökülmelerine karşı koruma sağlamaktadır,

2- Kafa bitine – Saç bitine karşı da bir temizleme aracıdır.

3- Saç Toniği olarak kullanılır,

4- Deri hastalıklarında, tedavi maksatlı kullanılır. Saç derisi hastalıklarının tedavisinde Ceviz yaprağı suyu veya Ceviz yaprağı çayı kullanılır. Saç derisine sağlık verir.

5- Ceviz yaprağı aynı zamanda doğal saç boyası olarak da kullanıla bilir.

Ceviz Yaprağının Kullanım Biçimleri

Ceviz Yaprağı Çayı : Bir çay kaşığı dolusu ince kıyılmış veya kurutulumuş, Ceviz yaprağı, yarım litre kaynar suda haşlanır ve demlenmesi için bir müddet beklenir.

Banyo Suyu Olarak Ceviz Yaprağı : 3 litre suya, bir avuç dolusu kurutulmuş ceviz yaprağı atılarak kaynatılır. Bu su soğuduktan sonra süzülerek banyo durulama suyu olarak veya saç durulama suyu olarak rahatlıkla kullanılır.

Ceviz Yapraklı Saç Maskesi: Taze ceviz yapraklarını mikserde parçalayarak, içerisine bir miktarda Zeytin yağı dökerek bu kürü, masaj yaparak saçlarınıza süre bilirsiniz. Saçınızda bu maskenin 30-60 dakika kadar kalması yeterli olacaktır. Bu maske beyazlayan saçları ve saç kırıklarını durduracaktır.