Saçlarınız hızlıca uzasın istiyorsanız; bu formül tam size göre!

Bir kadının en kıymetli aksesuarları arasında saçları gelir. Kapalı hanımlar için de durum pek bir farklılık göstermez. Hanımlar hem güçlü hem de hızlıca uzayan saçların hayalini kurar. İşte, saçlarınızı hızlıca uzatacak o şahane formül:

Malzemeler:

3 yemek kaşığı bal

3 yemek kaşığı toz tarçın

1 çay kaşığı hindistan cevizi yağı

5 damla tarçın yağı

Öncelikle hindistan cevizi yağını eritin.

Ardından tüm malzemeleri bir kavanozda birleştirip güzelce karıştırın.

Hazırladığınız maskeyi kuru saçlarınıza uygulayın.

Maske uygulandıktan sonra saçlarınızı bone ile kapatın.

40 dakika sonra saçlarınızı yıkayın.

Maskenin ardından saçlarınızı kurutma makinesiyle kesinlikle kurutmayın. Bırakın kendileri kurusunlar.

Bu maskeyi haftada bir kez tekrarlamanız gerekiyor.

Tarçın yağının sağlığa yararları nelerdir?

Tarçın yağı cilt ağlığı için son derece önemlidir. Kuru cildi nemlendiren tarçın yağı akne gibi sorunların tedavisinde de son derece faydalıdır.

Tarçın yağı saç bakımı için de kıymetlidir. Bu şifalı yağ saçlarının dökülmesini engellediği gibi saçların hızlıca uzamasına yardım eder.

Tarçın yağı kas ve eklem ağrıları için de yararlıdır.