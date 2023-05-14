Saçlarınız eski sağlığına kavuşsun! Bomba karışım kına ile yapılıyor! Kafa sivilcesi ve soruna çözüm

Kafada sivilce çıkması ve saç dökülmesi, kafada sivilce gibi yaralar, saç derisinde sivilce ve kaşıntı doğal tariflerle bu haberimizde sizlere cevap verildi. İşte bomba tarifler...

1. Kına Tozu Macunu

İçindekiler:

Kına tozu 1/2 su bardağı

Damıtılmış ılık su 1/4 bardak

Hindistan cevizi yağı 1 yemek kaşığı

Duş başlığı 1

Aplikatör fırçası 1

Eldiven 1

Hazırlanışı:

Kına tozunu temiz bir kaba alın ve içerisine ılık suyu ekleyin ve macun haline gelene kadar karıştırın,

Kına lekeleri oluşmaması için kulaklarınıza, alnınıza ve boynunuza hindistan cevizi yağı sürün,

Elinize bir eldiven geçirin ve bir fırça yardımıyla kına macununu saçlarınızın dibinden ucuna kadar uygulayın,

Daha sonra saçlarınıza bir örtü geçirin ve kınayı saçlarınızda 2 2 buçuk saat bekletin,

Beklettiğiniz kınayı ılık bir su ve hafif bir şampuanla saçlarınızdan arındırın

Hatırlatma: Bu uygulamayı ayda bir saçlarınıza uygulayın.

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2. Patates Kabukları Ve Sandal Yağı Macunu

İçindekiler:

Damıtılmış su 2 su bardağı

Sandal yağı 2 ila 3 damla

Patates (orta boy) 5

Kına suyu (isteğe bağlı) 2 ila 3 damla

Hazırlanışı:

Patatesleri soyun, kabuklarını çıkarın ve bir tencereye patates kabuklarını koyup su ekleyin,

Tencereyi 5 dakika kısık ateşte kaynatın ve soğumaya alın,

Bir süzgeç yardımıyla suyunu süzün ve diğer malzemeleri de patates kabuğu suyuna ekleyin,

Malzemeleri bir kaşık yardımıyla karıştırın ve temiz saçlarınızın dibinden ucuna kadar dökerek uygulayın,

Karışımla ısladığınız saçlarınıza 5 10 dakika boyunca masaj yaparak yedirin,

Saçlarınıza uyguladığınız karışımı 20 dakika kadar saçlarınızda bekletin,

Son olarak ılık suyla saçlarınızı durulayın ve bir havlu yardımıyla kurulayın.

Hatırlatma:Patates kabuğu suyuyla hazırladığınız bu uygulamayı haftada bir saçlarınıza uygulayın. Yapanlar resmen şaştı kaldı!

Agave Şurubu ve Sade Soya Yoğurdu Macunu

İçindekiler:

Kakao tozu yarım su bardağı

Sade Soya Yoğurt yarım su bardağı

Agave şurubu 1 çay kaşığı

Elma sirkesi 1 çay kaşığı

Hazırlanışı :

Bütün malzemeleri temiz bir kap içerisine tek tek ekleyin,

Eklediğiniz malzemeleri macun kıvamını alana kadar karıştırın,

Daha sonra saçlarınızı yıkayın, suyunu sıkın ve macunu saç derinize sürün,

Saç derinize sürdüğünüz macunu 3 dakika kadar saçlarınızda bekletin,

İşlem bittikten sonra saçlarınızı yıkayın ve koyu bir havlu ile saçlarınızı kurulayın.

Hatırlatma: Bu uygulamayı saçlarınızın renginde bir değişiklik meydana gelene kadar haftada bir uygulayın.

Kafada saç dibinde sivilce!

Kafa derisinde çıkan sivilceler, vücutta çıkan sivilceler ile aynı nedenlerden meydana gelirken bazıları yağ bezesine dönüşebilir. Vücuttaki yağ bezleri yani sebumun ortaya çıkardığı salgı, saç köklerine saç kanalları ile bağlanır. Çoğu kişi itiraf etmekten çekinir, çekinmeyin. Çünkü kafa derisinde oluşan aşırı yağlanma ve sebum ile bölgedeki gözenekler tıkanır. Kafa derisinde sivilce oluşumu, derinin nefes alamayıp iltihap oluşturması ile ortaya çıkar. Aşırı stres, depresyon ve diğer psikolojik sorunlar sivilce oluşumunu tetikleyecektir. Bunun yanı sıra kafa derisinde çıkan sivilcelere; saç bakım ürünleri, saç kremleri ve jöle gibi kafa derisindeki gözenekleri tıkayan ürünlerde neden olabilir. Hava kirliliği, sıcaklık, nemli hava ve terleme ciltteki gözenekleri doldurup bakteri oluşumuna neden olacaktır. Aynı zamanda terlemeye birlikte yağlanan saçlarda sivilce oluşumu kaçınılmazdır.

Aynı zamanda terlemeye birlikte yağlanan saçlarda sivilce oluşumu kaçınılmazdır. Peki kafa derisinde oluşan sivilcelere ne yapmak gerekir?

- Saç derinizdeki sivilce oluşumunu fark ettikten sonra, akneleri asla sıkmamalısınız. Bir hastanenin cildiye bölümüne ya da dermatoloji uzmanında, baş derisinde sivilce oluşumu şikayetiyle başvurabilirsiniz. Dermatoloğunuz saç derisine çeşitli analizler yapıp, gerekli gördüğü tedaviye başlayacaktır.

- Saç derinizdeki sivilceler, aşırı yağlanmadan kaynaklanıyor olabilir. Saçlarınızı sık sık yıkayıp, temizlendiğine emin olun. Saçınızda olabildiğince az kimyasal içeren bakım ürünleri kullanmaya özen gösterin. Alkol, derideki nemi çekecek ve cildin kurumasına neden olacaktır. Bu nedenle alkol içeren ürünler yerine, antibakteriyel veya bitkisel içerikli şampuanlar kullanabilirsiniz.

Kafa derisindeki sivilcelere iyi gelen doğal kürler, Saç derisinde sivilce için şampuan tarifleri

DOMATES SUYU

Malzemeler :

- 1 çorba kaşığı domates suyu,

- 1 kaç damla limon suyu,

- Yarım kaşık bal

YAPILIŞI :

Tüm malzemeyi bir kabın içerisinde karıştırın ve kafa derinize masaj yaparak uygulayın. 5 dakika beklettikten sonra ılık su ile durulayın. Bu tarifi bir kaç günde bir kullanabilirsiniz.

ELMA SİRKESİ

Malzemeler:

- Elma sirkesi,

- Ilık su

YAPILIŞI :

Eşit miktarda elma sirkesi ve ılık suyu karıştırın. Bu su ile saçlarınızı yıkayın. Karışımı saçlarınızda 5-10 dakika kadar bekletip temiz su ile durulayın. Saçınızı her şampuan döktüğünüz de bu işlemi tekrarlayın.

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