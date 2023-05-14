Bu irmik helvası tarifi aklınızı başınızdan alacak: Düşük kalorili: Henüz listeniz yoksa öne çekilen bu olsun! Sırrı

Mehmet şefin verdiği tarifle sizi baş başa bırakıyoruz.

İrmik Helvası Malzemeleri

3 yemek kaşığı tereyağı

1,5 su bardağı süt

1,5 su bardağı irmik

1/2 su bardağı çam fıstığı

1,5 su bardağı su

1,5 su bardağı toz şeker

Servisi için:

2 tatlı kaşığı tarçın (arzuya göre)

İrmik Helvası Yapılışı

3 yemek kaşığı tereyağını tavada eritin. Yarım su bardağı çam fıstığını içine atarak kavurmaya başlayın. Fıstıklar kavrulduktan sonra 1,5 su bardağı irmiği tencereye aktarın.

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Sürekli karıştırıp, kısık ateşte 20 dakika kadar kavurun. Tatlının şerbeti için; 1,5 su bardağı su, 1,5 su bardağı şeker ve 1,5 su bardağı Süt'ü küçük bir sos tenceresine alın.

Karıştırdıktan sonra kısık ateşte kaynamaya bırakın. İrmik iyice kavrulduktan sonra sıcak şerbet karışımını, tavaya azar azar aktarın. Sıcak şerbetin etkisiyle fokur fokur kaynamaya başlayan irmik sürekli olarak karıştırmaya devam edin.



kısık ateşte 8-10 dakika kadar pişirmeye devam edin. Dinlenmesi için üzerine bir kapak kapatın. Demlenen irmik helvasını servis kaselerine alıp, ters çevirip çıkardıktan sonra arzuya göre tarçın ilavesiyle birlikte dondurma ile servis edin. Afiyet olsun!



İRMİK HELVASI TARİFİ PÜF NOKTALARI

İrmiği kavururken dikkatli olmalısınız. Çok fazla kavurup irmiği yakmamalı ve sürekli karıştırmalısınız. Eğer helvanızın rengi açık olsun istiyorsanız kavurma süresini kısa tutabilirsiniz.

Koyu renkli helva istiyorsanız irmiğinizi kavurma süresini birazcık daha uzatabilirsiniz. Ancak yakmamalısınız. Helvanızı dondurma ile servis edebilirsiniz.

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