Saçların beyazlamasını önleyen gıda

Saçların zamansız beyazlamasının nedenleri çeşitlidir. Yetersiz beslenme, stres, vitamin eksikliği, kalıtım gibi nedenlerin yanı sıra saçı çok sıcak suyla yıkamak, sürekli fönle kurutmak, saç boyası kullanmak, renk veren hücrelerin ölümü, yaşlanma, fazla kimyasala maruz kalma ve ilaç kullanımı saçların erken beyazlamasının nedenlerindendir.

Bazı bilim insanları ilk renk kaybı belirtilerinden sonra hızlı bir şekilde önlem alındığında, beyazlaşan tersine çevrilme olasılığının daha yüksek olduğunu savunuyor.

Bir kişi harekete geçmeden önce ne kadar uzun süre beklerse, melanositleri eski haline getirmek o kadar zor olabilir.

Bazı araştırmalar, kafa derisini melanositlerin aktivitesini artıran temel besinlerle besledikleri için, çörek otunun saç beyazlamasının panzehiri olduğunu gösteriyor.

Çörek otu tohumları en iyi yaşlanma karşıtı gıdalardan biridir

Araştırmaya göre, çörek otu tohumlarında bulunan antioksidanlar, hücre hasarını teşvik eden ve yaşlanma belirtilerine neden olan serbest radikallerin etkilerini önlemeye veya nötralize etmeye yardımcı oluyor. Çörek otu tohumlarının vücuda birçok besleyici faydası var.

Çörek otunun sağlığa diğer faydaları

Öksürüğe iyi gelir.

Hazmı kolaylaştırır.

İdrar söktürücüdür.

Grip tedavisinde kullanılabilir.

Baş ağrısını hafifletir.

Romatizmal hastalıklara iyi gelir.

Adet rahatsızlıklarını hafifletici etkisi vardır.

Yaraların çabuk iyileşmesini ve hücrelerin yenilenmesini hızlandırır.

Çörek otu yağı nasıl kullanılır?

Bu sebeple ister aç karnına ister tok karnına tüketilebilmektedir. Çörek otu yağının kilo vermeye yardımcı olduğu bilinmektedir. Çörek otu yağı, iştahı azalttığı için kilo vermeye destek olmaktadır. Bu doğal yağı, aç karnına bir tatlı kaşığı kadar tüketip yarım saat bekleyip sonra kahvaltı yapmalısınız.

Çörek otu nasıl kullanılır?

Çörek otu, poğaçada, börekte, kurabiye ve salatada kısacası birçok yerde kullanılabilir. Ayrıca çörek otunu düzenli olarak tüketmek için kahvaltıdan ve yemekten yaklaşık bir saat önce, bir tatlı kaşığı çörek otu çiğneyebilirsiniz.