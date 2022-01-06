Saç beyazlaması yaşı ilerleyen herkeste çok sık karşılaşılan bir durumdur. Özellikle de genlerinde bu durum varsa saç beyazlaması orta yaşlara kadar geri çekilebilir. Peki, saç beyazlaması nasıl önlenir? Saç beyazlamasını yavaşlatmak için kullanılan yöntemler nelerdir?

Bilim insanları ve tıp uzmanları arasındaki genel fikir birliği, gri saçın temel nedeninin genetikte yattığı yönünde. Bu hesaba göre ebeveynlerinizin saçları ne kadar erken grileşirse, siz de o kadar erken yaşlanırsınız.

Saçların beyazlamasını önlemenin doğal yolları

Yumurta ve mantar

Yumurta, saç sağlığınız için son derece faydalı olan A, C, E ve B-12 vitaminlerinin harika bir kaynağıdır.

Bir araştırma, saçlarında erken grileşme yaşayan kişilerin vücutlarında düşük B-12 vitamini seviyelerine sahip olduğunu göstermiştir. Mantarlar, foliküler melanin sentezini teşvik etmeye yardımcı olan bakır açısından zengin besinlerdir. Ayrıca yaşlanmayla mücadele eden D vitamini ve selenyum bakımından da yüksektir.

Siyah çay

Antioksidanlar açısından zengin olan siyah çay, saçınıza doğal koyu renk ve sağlıklı parlaklık kazandırmasıyla bilinir. Saç büyümesini artıran ve saçın erken grileşmesini önleyen tanik asitte yüksektir. Suya iki yemek kaşığı siyah çay ve tuz ekleyip kaynatarak saçınıza uygulayabilirsiniz.

Köri yaprakları ve yağı

Köri yaprakları mükemmel bir B vitamini kaynağıdır ve saç köklerinizdeki melanin pigmentini yenileyerek saçların erken beyazlamasını önlemeye yardımcı olur. Ayrıca yüksek Beta-Keratin özelliğinden dolayı saç dökülmesini önler. Birkaç köri yaprağını siyah olana kadar yağda kaynatarak, karışımı gece boyunca saçınızda bırakabilirsiniz. Ve daha iyi sonuçlar için bunu haftada iki-üç kez kullanabilirsiniz.

Bhrıngraj yağı

Bhringraj yağı, İngilizce'de “sahte papatya” olarak bilinen bir bitkiden gelir. Bitki ayçiçeği ailesindedir ve Tayland, Hindistan ve Brezilya gibi nemli yerlerde en iyi yetişir.

Bhringraj tozu veya yağı, Ayurvedik (kökeni Hint altkıtasına dayanan bir alternatif tıp sistemi) tıbbi özelliklere sahip Bhringraj bitkisinden elde edilir. Bu sihirli bitki, günlük olarak kullanıldığında melanin üretimini artırarak saçınızın doğal rengini korumaya yardımcı olur. Saçlarınızı koyulaştırmaya ve parlak hale getirmeye yardımcı olur.

Bhringraj yağını biraz amla yağı ile karıştırıp saç derinize masaj yaparak bir gece bekletip sonra yıkayabilirsiniz.

Bitter çikolata

Bitter çikolatalar antioksidanlar açısından zengindir ve önemli bir bakır ve demir kaynağıdır. Hem bakır hem de demirin yaşlanmayı ve saçın erken beyazlamasını önlediği bilinmektedir. Günlük diyetinize küçük bir küp bitter çikolata eklemek, saçınızdaki melanin üretimini artırabilir ve hücrelerinizin herhangi bir serbest radikal hasarını önleyebilir.