Saçlara parlaklık veren maske

Saçlarınıza ışık saçan bir parlaklık katacak ve hızlı büyümesini sağlayacak bir tarifle karşınızdayız. Bu tarif saçlarınızın beslenmesi için gereken proteinleri verir ve saç dökülmelerinizi ortadan kaldırır.

Saçlara parlaklık ve güç veren maske tarifi;

Malzemeler

1 yumurta

1 bardak süt

Yarım limon

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı

Yumurtanın akını ve sarısını birbirinden ayırın. Sarısını bir kase içerisinde güzelce çırpıp iyice ezin. Zeytinyağını ve sütü de yapışkan hale getirdiğiniz yumurta sarısının üzerine dökerek karıştırmaya devam edin. Yarım limonu sıkabildiğiniz kadar sıkarak suyunu karışıma ekleyin. Karışımla saç diplerinize güzelce masaj yapıp ovalayarak yedirin. Saçlarınızın uçlarına kadar sürmeyi de ihmal etmeyin. 15 dakika kurumasını bekleyin. Saçlarınızın her tarafını güzelce soğuk suyla durulayın. Bu maskeyi haftada bir uygulayabilirsiniz.