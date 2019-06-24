Saçınıza kınayla bakım yapın! | Ekstra güçlü ve parlak saçlar için...

Yüzyıllardan beri bize eşlik eden kınanın faydaları oldukça fazla. Bütün vücut için uygulanabilir olan kınanın bakım yapma özelliği de mevcuttur.

Genelde koyu renkli saçların rahatlıkla uyguladığı bu tarif, resmen şifa kaynağı..

Kına saça yakıldığında;

Parlaklık verir,

Canlandırır,

Kırıkları onarır,

Saç dökülmesini durdurur,

Saç incelmesini durdurur,

Saçı çoğaltır,

Saçı besler ve vitamin takviyesi yapar,

Saç bakımı için gerekli malzemeler

2 yemek kaşığı kına

1 yemek kaşığı kuru maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı hardal ve zencefil tozu karışımı

2 damla çörek otu yağı

1 yemek kaşığı aloe vera jeli

1 çay bardağı süt

Malzemelerin tamamını karıştırarak suyunu ilave edip kınayı karın. Eğer saç renginizin koyulaşmasını istiyorsanız çay veya türk kahvesi demleyip o su ile kınanızı karmanız gerekir.

Macun kıvamındaki kınalı karışımı saçlarınızın diplerine yedirerek sürün.

Beklettikten sonra ılık suyla durulayın ve doğal sabun kullanarak yıkayın.

Sağlıcakla kalın...