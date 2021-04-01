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Sağlık Saçı dökülenler bu habere dikkat! Bilim insanları keşfetti
Sağlık

Saçı dökülenler bu habere dikkat! Bilim insanları keşfetti

Harvard Üniversitesinde görevli bilim insanları kronik stresin saç dökülmesine yol açmasının nedeni keşfetti.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 14:46:00 -
Saçı dökülenler bu habere dikkat! Bilim insanları keşfetti

Kronik stresin saç dökülmesine yol açmasının nedeni keşfedildi.

"Tech Explorist" sitesinin haberine göre, Harvard Üniversitesinde görevli bilim insanları, kronik stresin saç köküne etkisini fareler üzerinde inceledi.

Kronik stres sırasında saç folikülü kök hücrelerinin dinlenmeye geçtiği, böylelikle dejenerasyona uğrayan saçın döküldüğü gözlendi.

Araştırmada farelere, kronik stresin artırdığı kortikosteron (böbrek üstü hormonu) verildiğinde, kök hücreler üzerinde dökülmeye yol açan bu etkinin oluştuğu keşfedildi.

Araştırma ekibinin lideri Ya-Chieh Hsu, "Bu çalışma ile stresin aslında kök hücre aktivasyonunu geciktirdiğini ve saç folikülü kök hücrelerinin, dokuları canlandırma sıklığını temelden değiştirdiğini gördük." ifadelerini kullandı.

Araştırmanın ayrıntıları, "Nature" dergisinde yayımlandı.

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