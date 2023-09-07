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Spor Sacha Boey'den Başkan Erdoğan sorusuna flaş cevap! Ortalık fena halde karışacak gibi...
Spor

Sacha Boey'den Başkan Erdoğan sorusuna flaş cevap! Ortalık fena halde karışacak gibi...

Yeniakit Publisher
2023-09-07 15:23:00 -
Sacha Boey'den Başkan Erdoğan sorusuna flaş cevap! Ortalık fena halde karışacak gibi...

Galatasaray'ın yıldız sağ beki Sacha Boey, Fransız basınına çarpıcı bir röportaj verdi. Boey, Galatasaraylı futbolcuların siyasi görüşü hakkında da açıklama yaptı.

Galatasaray'ın yıldız sağ beki Sacha Boey, Fransız basınına çarpıcı bir röportaj verdi. Boey, Galatasaraylı futbolcuların siyasi görüşü hakkında da açıklama yaptı.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sacha Boey, Fransız basınına çarpıcı açıklamalar yaptı.

Fransız basınından So Foot'a konuşan 22 yaşındaki futbolcu, kendisine sorulan "Galatasaray soyunma odasında Recep Tayyip Erdoğan destekçisi mi daha fazla? Yoksa muhalifler mi? sorusuna ise verdiği yanıtla gündem oldu.

"SOYUNMA ODAMIZ DAHA ÇOK ERDOĞANCI"

22 yaşındaki başarılı sağ bek, siyasi soruya şu cevabı verdi:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Türkiye'de çok hassas bir konu bu. Bilinen oyuncuların bu konuda fikir belirtmeleri çok zor ama bizim soyunma odamızın daha çok Erdoğancı olduğunu söyleyebilirim."

Yıldız futbolcunun bu cevabı sosyal medyada gündem oldu.

 Fransız futbolcu, Suudi Arabistan ile ilgili "Suudi Arabistan'dan 100 milyon euro maaş teklifi alsan gider misin?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Elbette. Geleceği düşünmek lazım. Aileye iyi yaşam şartları sunmak önemli. Benzema'yı çok eleştirdiler ama böyle bir teklife nasıl hayır diyeceksiniz, geri çeviremezsiniz. Gerçekçi olmak lazım."

Galatasaray'da sergilediği başarılı performans ile Avrupa'nın önemli takımlarını peşine takan Sacha Boey'nin kulübü ile 30 Haziran 2025 yılına kadar kontratı bulunuyor.

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