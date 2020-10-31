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Aktüel Saç telinin üçte biri kadar olan tekne ilaç taşıyacak
Aktüel

Saç telinin üçte biri kadar olan tekne ilaç taşıyacak

Bilim insanları, saç telinin üçte biri kadar büyüklükte, insan vücudunda ilaç taşıyacak bir tekne yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 07:49:00 -
Saç telinin üçte biri kadar olan tekne ilaç taşıyacak

Hollandalı bilim insanları, üç boyutlu yazıcı kullanarak, saç kılının üçte biri kalınlığında, dünyanın en küçük teknesini üretti. Teknenin üretim amacının, hastalıkları tedavi etmek için insan vücudunda seyahat edebilecek küçüklükte ve ilaç taşıyacak potansiyel mikro cisimler üretmek olduğu vurgulandı.

DHA'nın haberine göre, Hollanda’nın Leiden Üniversitesi’nden fizikçi Rachel Doherty ve Daniela Kraft, üç boyutlu yazıcı kullanarak 30 mikrometre boyutunda dünyanın en küçük teknesini üretti. Bir elektron mikroskobu ve yüksek çözünürlüklü bir 3D yazıcı kullanarak üretilen teknenin boyutları, bir saç telinin üçte biri kalınlığında olduğu ifade edildi.

Fizikçiler söz konusu çalışmanın amacının, tıbbi tedavileri uygulamak için insan vücudunun içinde seyahat edebilecek potansiyel mikro yüzücüler tasarlamak ve aynı boyutlardaki bakterilerin davranışlarını daha iyi anlamak olduğunu ifade etti. Leiden Üniversitesi fizikçileri küçük teknenin yanı sıra yine aynı boyutlarda sivri uçlu bir küre, bir yıldız gemisi, bir spiral ve bir sarmal cisim de üretti.

Fizikçiler, diğer yandan çalışmanın bir diğer amacının da insan vücudunda sıvılar içinde hareket edebilen ve bir mikroskop ile takip edebilen küçük parçacıklar üreterek, vücut içinde hareket edebilecek mikroskobik ilaç dağıtıcı cisimler üretmek olduğunu vurguladı.

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