Saç, sivilce, yüz ve cilt için aloe vera jelinin faydaları neler?

Aloe vera, anavatanı Afrika olan ve üzerinde minik dikenler bulunan bir bitki. Türkçede “Sarısabır” olarak da bilinir. Saç ve cilt bakımı için en iyi bitkilerden biri olan aloe veranın yapraklarının içinde bulunan aloe vera jeli yararları neler...

Aloe vera'nın saç derisi ve saçlar için faydaları

Saçları nemlendirir ve saç köklerini besler.

Kepek ve kaşıntılı saç derisini giderir.

Elektriklenmeyi azaltır kolay tarama sağlar.

Mikrobiyal enfeksiyonları ortadan kaldırır.

Saç köklerini güçlendirerek saç dökülmesini engeller.

Sağlıklı saç büyümesini teşvik eder.

Aloe vera jeli cilde faydaları

Cildi yeniler.

Parlak bir görünüm katar.

İçeriğinde bulunan salistik asit sivilcelere ve aknelere iyi gelir.

Yanık ve yara kesikleri gibi sorunlarda iyileşme sağlar.

Aloe vera jeli nasıl kullanılır?

Aloe vera jeli, doğru kullanıldığı zaman hem yüz temizleyicilerin hem de nemlendiricilerin yerini alabilir. Sabahları ve akşamları cildinize ince bir tabaka halinde uygulayın. Soğuk suyla durulayın ve yüzünüzü kurulayın. Yüzünüzdeki cildi, özellikle de gözlerinizin etrafındaki hassas cildi ovalamaktan kaçının.

Aloe vera jeli nerelerde kullanılır?

Aloe vera jeli saç bakımında, cilt bakımında ve yüz bakımında kullanılır. Ağız yolu kullanımıyla da alınması tercih edilebilir ancak önerilmez.

Aloe vera jeli faydaları

Aloe vera jeli yanıkların olduğu bölgeye sürüldüğünde hem acıyı azaltır hem de iyileşmeyi hızlandırır.

Cilt hastalığı olanlara iyi gelir.

Cilt hücrelerini yenileyerek kırışıklıkların oluşmasını engelleyebilir.

Kanser tedavisi sırasında meydana gelen yaraların iyileşmesinde kullanılabilir.

Saç yapısını besleyerek güçlenmesinde yardımcı olur.

Sinek ve böcek ısırıklarında iyileştiricidir.

Aloe veradan nasıl krem yapabilirim?

Aloe vera jelini, benmari usulü erittiğiniz malzemelerin içine ekleyin ve yeniden çırpın. Son aşamada kokusunu beğendiğiniz esansiyel yağı da krem içine ekleyerek tahta kaşıkla karıştırın. Hazırladığınız aloe vera kremini, cam kavanoz içinde serin bir yerde muhafaza ederek gün içinde kullanabilirsiniz.