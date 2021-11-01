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Kadın - Aile Saç kavurma tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Saç kavurma tarifi, nasıl yapılır?

Tam kıvamında pişmiş, içi yumuşacık ve sulu kalmış sac kavurma tarifleri nasıl yapılır tüm detaylarıyla karşınızda: Sac kavurma tarifi!

Yeniakit Publisher
2021-11-01 00:22:00 - 2021-11-01 00:41:04
Saç kavurma tarifi, nasıl yapılır?

Tam kıvamında pişmiş, içi yumuşacık ve sulu kalmış sac kavurma tarifleri nasıl yapılır tüm detaylarıyla karşınızda: Sac kavurma tarifi!

Saç kavurma tarifi malzemeleri

  • ½ kg kuzu eti
  • 2 tane sivribiber
  • 2tane domates
  • 2 tane orta boy kuru soğan
  • 1 bardak sıvı yağ (kuyruk yağı da konulabilir)
  • Karabiber
  • Tuz, pul biber, kekik

Yapılışı

Sıvı yağ saca konulur ardından doğranmış etler ilave edilir. Suyunu çekene kadar kavrulur. Yarım çay bardağı su dökülerek çekmesi sağlanır. Sonra ince doğranmış soğanlar ilave edilir. Kapak kapatılarak biraz kavrulması sağlanır. Biberler, domatesler doğranarak eklenir. Kapağı kapalı halde aralayarak arada karıştırılır. Tuz, karabiber, kekik ve pul biber eklenerek pişmeye bırakılır. Afiyet olsun.

 

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