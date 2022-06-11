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Aktüel Saç dökülmesini tek seferde bitiriyor! 10 dakikada deriyi etkileyen muhteşem yağ
Aktüel

Saç dökülmesini tek seferde bitiriyor! 10 dakikada deriyi etkileyen muhteşem yağ

30'undan sonra saç dökülmesi herkesin geleneksel sorunu hâline geldi. Saç dökülmesi için zeytinyağını faydalı yağla bir araya getirdiğinizde ortaya mükemmel sonuç çıkıyor. İşte 10 dakikalık tarif…

Yeniakit Publisher
2022-06-11 09:35:00 -
Saç dökülmesini tek seferde bitiriyor! 10 dakikada deriyi etkileyen muhteşem yağ

Saç dökülmesinin birçok sebebi olduğu gibi bundan kurtulmanın da birçok yöntemi var. 30'undan sonra saç dökülmesiyle baş edemiyorsanız işte size yağlı çözümler...

Saç dökülmesine lavanta yağı tarifi

Bu yağı uygulamak için lavanta yağını, zeytinyağı veya eritilmiş hindistancevizi yağını karıştırın ve doğrudan saç derinize uygulayın. Şampuanla yıkamadan önce 10 dakika saçta bekletip ıslatalım. Bu işlemi haftada birkaç kez uygulayabilirsiniz.

Lavanta yağının saça faydası

Saç büyümesini hızlandırır. Saçı besler ve gürleştirir.

Hücrelerin oluşumuna ve stresin azalmasına yardımcı olur.

Kafa derisi sağlığına iyi gelir. Antimikrobiyal ve antibakteriyel özelliklere sahiptir.

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