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Kadın - Aile Saç dökülmesini pahalı ürünler kullanmadan doğal yolla durdurabilirsiniz
Kadın - Aile

Saç dökülmesini pahalı ürünler kullanmadan doğal yolla durdurabilirsiniz

Saç dökülmesine iyi gelen doğal kürler, evde bitkisel çözümler...

Yeniakit Publisher
2022-01-16 18:49:00 - 2022-01-16 18:52:29
Saç dökülmesini pahalı ürünler kullanmadan doğal yolla durdurabilirsiniz

Saç dökülmesi; hormonal ve besinsel faktörler, kimyasal maddelere maruz kalmak, genetik yatkınlık, sistemik hastalıklar, kıl gelişimi bozuklukları, ilaçlar, psikolojik stres ve saçlı deri hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Sağlıklı bir insanda saç dökülmeleri 2 aya kadar sürebilmektedir.

Saç dökülmesini pahalı ürünler kullanmadan doğal yolla durdurabilirsiniz

Çemen otu tohumlarını bir gece suda bırakın ve ertesi gün bir macun haline getirerek saçınıza uygulayın. Uyguladıktan sonra saçınızı ıslak bir havlu veya bone ile kapayın ki macun kurumasın. 30 dakika sonra durulayın.

Zamanla saçlarınız güçlenecek ve yeni teller çıkmaya başlayacaktır.

Aloe vera kullanın

Saç derinizin pH dengesini aloe vera kullanarak düzenleyebilirsiniz. Aloe vera özünü saç derinize direk olarak uygulayın ve 45 dakika sonra durulayın. Haftada 3 – 4 kez uygulamanız sonuç almanıza yetecektir.

Soğan ile saçınızı güçlendirin

Saçınız çoktan dökülmeye başladıysa soğan suyu tam ihtiyacınız olan tedaviyi size sunuyor. Hem saç derinizdeki zararlı bakterileri öldürür hem de saç derinizi besleyerek yeni saç telleri oluşmasına yardımcı olur.

Bir soğanı öğütün ve elde ettiğiniz suyu saçınıza uygulayın. Yarım saat sonra yıkayın.

Ebegümeci yaprakları veya çiçeği kullanarak saç dökülmesini durdurun

Hem saçınızdaki kepeği yok etmek hem de saç dökülmesini durdurup yeni saç kökleri elde etmek için ebegümeci çiçeğini ve yapraklarını rahatlıkla kullanabilirsiniz.

En iyi faydayı almak için 12 – 12 parça çiçek ve yaprağı 2 yemek kaşığı hindistan cevizi yağıyla karıştırın ve ısıtın. Karışımı süzün ve çıkan yağ ile saç derinize ve saçlarınıza masaj yapın. Bir gece bekletin ve sabah güzelce durulayın.

 

 

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