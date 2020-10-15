Saç dökülmesini önleyen başlık geliştirildi

Teknoloji devi LG, bu kez de günümüzün yaygın sorunlarından biri olan saç dökülme sorununa karşı harekete geçti. Şirket, saçların dökülmesini önleyen ve saçların uzamasına yardımcı olan Pra.L MediHair isimli bir başlık geliştirdiğini açıkladı.

Geliştirilen 'Pra.L MediHair' isimli başlığın, düşük seviye ışık terapisi adı verilen bir teknolojiyi kullanarak saçları uzattığı belirtildi. Ayrıca şirket, bu başlığın haftada 3 defa, toplamda 16 hafta kullanıldığında saç yoğunluğunu ve kalınlığını da büyük bir oranda arttırdığını aktardı.

Cihazın fiyatı ve özellikleri ilerleyen günlerde resmi tanıtımıyla birlikte belli olacak.