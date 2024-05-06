Saç dökülmesini durduran ve yeni saç çıkaran tonik tarifi: Beyaz saçlara kesin çözüm! Yapmaya devam edin

Bende böyle bir dönemimde saç dökülmesini durdurmak amacıyla araştırmalar yaparken bir tarife rastlamak zor. Bu tarifin hazırlaması ve uygulaması çok kolay.

Saç dökülmesine karşı, dökülmeyi durduran ve yeni saçlar çıkaran tonik nasıl yapılır?

3 yemek kaşığı kurutulmuş lavanta ve 1 yemek kaşığı kurutulmuş ısırgan otunu bir kaba koyalım.

Üzerine 1,5 su bardağı su ilave edelim, ocağa alıp kaynamaya bırakalım. Kaynamaya başladığı anda ocaktan alalım.

10 dakika demlenmesi için bırakalım ve sonrasında süzelim.

Eğer bir sprey şişeniz varsa hazırladığınız toniği kullanmakta büyük kolaylık sağlıyor.

Nasıl Kullanıyoruz?

Saç dökülmesine karşı hazırladığımız toniği, saç diplerimize uygulayıp masaj yapıyoruz. Sonrasında saçlarınızı istediğiniz gibi fönleyip dışarı çıkabilirsiniz. Yağ içermediği için durulamaya ihtiyaç duyulmuyor. İlk hafta günlük kullanım yapın, saç dökülmenizdeki azalmayı fark edeceksiniz. Sonraki haftalarda 2 günde 1 kullanabilirsiniz. Belli bir kullanım sonrası saç dökülmenizin durduğunu ve yeni saç oluşumlarının başladığını göreceksiniz.

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KAHVE

Kahve severek tüketilen ve lezzetine doyum olmayan içeceklerin başında geliyor. Doğal bakım yöntemleri arasında sıklıkla kullanılan kahve beyaz saçlar üzerinde de çok etkilidir.

Güçlü bir kahve demliği hazırlayın ve soğumaya bırakın. Saçınıza uygulayın, bir saat bekletin ve sonra durulayın. Kahve saçınıza zengin, koyu kahverengi bir renk verebilir.

PANCAR SUYU

Pancar suyu saç köklerini besleyerek güçlendiriyor. Saçların yıpranmasını ve kırılmasını engelliyor. Daha canlı ve parlak saçlara sahip olmanıza yardımcı oluyor. Pancar suyu ayrıca saçlara doğal bir renkte veriyor.

Birkaç pancarı kaynatın ve suyunu soğumaya bırakın. Saçınıza uygulayın ve bir saat bekletin. Su ile durulayın. Pancar suyu saçınıza kırmızımsı mor bir ton verebilir.