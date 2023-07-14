Saç dökülmesine ne iyi gelir kesin çözümlü: Akılalmaz şekilde halat gibi güçlü saçlar fışkırıyor!

Erkeklerde ve Kadınlarda saç dökülmesi sebeplere bağlıdır. Bayanlarda saç dökülmesi için kesin çözümlere birlikte bakalım. Ayrıca yazının sonunda saç dökülmesi ile ilgili çok etkili formül vereceğiz. Saç dökülmesini durduran ve yeni saç çıkartan bitkisel formülü mutlaka denemelisiniz.

Günümüzde çok sık karşılaşılan bir durum haline gelen saç dökülmesi hem kadınları hem erkekleri etkileyen bir sorundur. Pek çok farklı nedenı bulunabilen saç dökülmesi yaşayan kişilerin bu dökülmenin nedenini araştırması ve bir çözüm araması gerekir. Bu bağlamda; saç dökülmesine ne iyi gelir, kadınlarda ve erkeklerde saç dökülmesi neden olur, saç dökülmesi nasıl önlenir gibi sorular ön plana çıkar.

Saç dökülmesine ne iyi gelir sorusununun yanıtını neredeyse her insan hayatında bir kez olsun araştırmıştır. Çünkü hayatın belirli dönemlerinde saçlar diğer dönemlere oranla fazla dökülür. Günde 50- 100 telin dökülmesi normal olsa da bazı durumlarda bu sayının çok üzerinde dökülme görülür. Bu da bu konuda endişelenmeye yol açar. Bu nedenle insanlar saç dökülmesine ne iyi gelir, saç dökülmesi neden olur ve nasıl önlenir sorularının cevabını bilmelidir. Bu yanıtlara göre önlem almalıdır.

Saç Dökülmesine Ne İyi Gelir?

Badem yağı: Badem yağı, saç maskelerinde kullanıldığında saçın kaybetmiş olduğu gücü tekrar kazandırır. Ayrıca içerisinde bulunan E vitamini ile saçları dipten uca besler bu sayede saç dökülmesine iyi gelir.

Kullanımı: Badem yağı ile haftada 1 olacak şekilde saç diplerine masaj yapın sonrasında yıkayın.

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Lavanta suyu: Lavanta suyu ile saçları yıkamak hem saçın daha az kirlenmesine hem daha sağlıklı olmasına bu sayede de dökülmesinin azalmasına yardımcı olacaktır.

Kullanımı: 1 kaşık lavanta kaynayan suya ilave edilir ve 5 dakika kısık ateşte kaynatılır. Soğuyan su ile saçlar yıkanır. 30 dakika sonra durulanır. Haftada bir uygulanır.

Karanfil: Karanfil saçlara gereken canlılığı verir, diplerde olan kaşıntı ve yaraları iyileştirerek saç dökülmesine son verir.

Kullanımı: 1 kaşık karanfili 1 bardak su ile kaynatın. Kaynayan su ılıdıktan sonra bu su ile saçlarınıza masaj yapın. Sonrasında durulayın.

Hindistan Cevizi yağı: İçeriğinde bulunan protein, vitamin ve mineraller sayesinde saç diplerini besler ve koparak dökülmenin önüne geçer.

Kullanımı: Haftada bir hindistan cevizi yağını saçlarınızın diplerine masaj yaparak uygulayın 30 dakika bekledikten sonra yıkayın.

Soğan: Soğan içerisinde bulunan kükürt sayesinde saç uzamasını destekler, saç derisini besler. Bu sayede de dökülmeleri azaltmaya yarar.

Kullanımı: 1 adet soğan rendelenir ve yarım çay bardağı zeytinyağı içerisine karıştırılır. Sonrasında bu karışım saç diplerine masaj yaparak uygulanır. 30 dakika bekletilir ve saçlar yıkanır.

Argan yağı: Argan yağı besleyici özelliği ile düzenli kullanımda saç dökülmesini önleyen besinlerden bir tanesidir.

Kullanımı: Duştan önce saç diplerine masaj yaparak uygulayın. Ardından durulayın.

Çam Terebentin yağı: İçerisinde bulunan etken maddeler nedeni ile saçların daha canlı, sağlıklı ve güçlü olmasını sağlar. Dökülmeyi de gözle görülür oranda azaltır.

Kullanımı: 500 ml şampuanın içerisine 10 damla olacak şekilde çam terebentin yağını koyun ve homojen bir şekilde karıştırın. Bu şampuanı normal rutininizde uygulayın.

Erkeklerde ve Kadınlarda Saç Dökülmesi Neden Olur?

Saç dökülmesinin pek çok nedeni olabilir. Kesin nedenini öğrenmek için ise mutlaka bir uzman doktora başvurulması gereklidir. Ancak başlıca saç dökülmesi nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

Genetik faktörler,

Hormonal dengesizlikler,

Yanlış beslenme,

Kemoterapi,

Vitamin ve mineral eksikliği,

Deri problemler,

Yanlış kozmetik ürünlerin kullanımı,

Stres,

Doğum yapmak,

Bazı ilaçların yan etkisi olarak.

Saç Dökülmesi Nasıl Önlenir?

Saç dökülmesine iyi gelen pek çok yöntem bulunmaktadır. Öncelikle aşırı bir dökülme varsa bir dermatoloji uzmanına danışılması ve onun verdiği tedaviyi uygulamak gereklidir. Buna ek olarak evde kendiniz uygulayabileceğiniz bazı yöntemler de bulunur. Bunlardan ilki beslenme alışkanlıklarınızı değiştirmektir. Vitamin, mineral ve demir eksikliği saç dökülmesine neden olabileceğinden dengeli ve düzenli bir şekilde beslenmek saç dökülmesine en iyi gelen yöntemlerdendir. Bunun dışında düzenli olarak saç bakımı, saç derisi masajı yapmak da saç dökülmesinin önlenmesi için uygulanabilecek yöntemlerdendir.