İncirin faydaları çok, talep patladı! Bütün dünya şifasına şaşkın! İlaç yerine bunu kullanın

İncirin Faydaları

Özellikle kanın pıhtılaşmasını sağlar. Düzenli olarak kullanıldığın da faydası görülür.

Ayrıca koyu kanıda sulandırıcı özelliği de vardır.

Yaraları hızla iyileştirici özelliği de vardır.

Bağırsakların iyi çalışmasını sağlar. Ayrıca bağırsak boşaltımını da sağlar.

Çok iyi balgam söktürücüdür.

Hemoroid ve gut hastalığına da birebirdir.

Kanseri önler.

Eklem ağrılarının kesilmesine ve azalmasına yardımcı olur.

Ayrıca her hastalığa da şifadır.

Bağırsakları çalıştırarak yabancı mikropları atar.

Karaciğer hastalığa da iyi gelmektedir.

Böbrekteki sorunların çözülmesini de sağlar.

Düzenli olarak incir yiyen kişi ateşli hastalıklara yakalanmaz.

Vücudun demir ihtiyacını sağlar.

Ruhsal hastalıklara da iyi gelir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kalbin yağlanmasını engeller.

Ciltte oluşan sivilce, akne gibi sorunlara da iyi gelir.

Yaşlılığa da iyi geldiği bilinmektedir.

K Vitamini ve kalsiyum açısından zengin bir meyvedir.

Ayrıca kabızlığı da önlemektedir.

Alzheimera da iyi gelir.

Kalp sağlığını da korur.

Kansızlığı önler.

Tansiyonu da düzenler.

Astım ve bronşit hastalığına da iyi gelir.

İncirden Yapılan Doğal İlaçlar

Bir miktar üzüm sirkesinin içerisine 3 adet kuru incir atın ve 9-10 saat kadar bekletin ve bu incirleri yiyin.

Hakiki zeytin yağın içerisine 3 adet kuru incir koyun ve her sabah aç karnına tüketin.