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Sağlık Saç dökülmesine karşı doğal yöntemler
Sağlık

Saç dökülmesine karşı doğal yöntemler

Saçlarınız istenmeyen bir şekilde dökülüyorsa evde doğal yöntemlerle saç dökülmesini engelleyebilirsiniz. İşte saç dökülmesini engelleyen doğal yöntemler…

Yeniakit Publisher
2021-01-24 02:28:00 -
Saç dökülmesine karşı doğal yöntemler

Farkı nedenlere bağlı olarak saçlar dökülebiliyor. Bu durumdan rahatsız olanlar ise saçlarını engellemek için bazı yollara başvuruyorlar. Saç dökülmesine karşı şampuan kullananlar olduğu gibi saç dökülmesini engelleyen doğal yöntemleri uygulayanlar da var.

Saç dökülmesini engelleyecek yöntemler

- Hindistan cevizi yağı, sadece yemekle kullanılan bir yağ değil; saç dökülmesini engelleyecek doğal yöntemler arasında da bulunan bir yağ. Haftada iki kez uygulamak suretiyle 1-2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağını masaj yaparak saç diplerine uygulayın ve 30 dakika beklettikten sonra yıkayın.

- Bir yumurta beyazı ile bir buçuk kaşık zeytinyağını karıştır ve saç dipleri olmak üzere tüm saçına uygulayın. 15 dakika geçtikten sonra saçlarını ılık su ile yıka ve bunu haftada bir kez uygulamaya devam edin.

-  Bir soğan ile bir yemek kaşığını blenderdan geçirin ve elde ettiğiniz kürü dökülen saçlarınıza masaj ile uygulayın. Kokusu her ne kadar kötü olsa da dökülen saçlara iyi gelecektir. Hafta birkaç defa yapabilirsiniz.

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