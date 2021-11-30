Saç dökülmesine doğal maske

Sizlere evde yapabileceğiniz, doğal bir tarif hazırlamanız için gerekli tüm malzemeleri paylaşacağız. Üstelik bu tarif etkilidir ve herhangi bir yan etkisi yoktur.

Gerekli olan malzemeler:

Biraz normal (tercihen bitkisel) şampuan

2 E vitamini kapsülü

10 damla limon yağı

10 damla biberiye yağı

Hazırlanması

Tüm malzemeleri şampuan şişesine ekleyin ve iyice çalkalayın.

Kullanımı

Şampuanı saçınıza direkt uygulayın ve saç derinize yaklaşık 10 dakika boyunca hafifçe masaj yapın. Ardından, yaklaşık 10 dakika bekletin. Son olarak, saçınızı her zaman yaptığınız gibi suyla durulayın.

Kısa bilgiler

Çok fazla saç dökülmesi neden olur?

Saç dökülmesi mevsimsel değişiklikler, stres, demir eksikliği, hormon bozuklukları nedeniyle meydana gelebilir. Ancak uzun süreli saç dökülmeleri ciddi hastalıkların belirtilerinden biri olabilir. Mevsimsel değişiklikler, stres, demir eksikliği ve hormon bozuklukları saç dökülmesine neden olabilir.