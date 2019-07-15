Saç dökülmesi için hangi besinler tüketilmeli? Saç dökülmesine iyi gelen besinler

Saç dökülmesi özellikle de erkeklerin yaşadığı bir sorun. Fakat kadınlarda da görülüyor. Özellikle saç dökülmesi yeni başlayan kişiler saç dökülmesinin nedenlerini araştırarak "Saç dökülmesine iyi gelen besinler" sorusunu yöneltiyor. Saç dökülmesi için hangi besinler tüketilmeli?

Besinlerin içerisinde bulunan vitamin, mineral ve proteinler kan yoluyla saç köklerine ulaşıyor ve saç yapısını koruyup ve güçlendiriyor.

Dolayısıyla vitamin, mineral ve proteinden zengin olan besinleri yeterince tüketmiyorsanız, bu alışkanlığınız saçlarınızın kuru, kırılgan ve mat olmasına, daha da kötüsü dökülmelerine yol açabiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan sağlıklı saçlar için yeterli ve dengeli beslenmenin son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, "Besin değeri zengin gıdalar tüketerek ve saçlara zarar veren tuz ile şeker gibi besinlerden kaçınarak saçlarınızın kalın, parlak ve güçlü olmasını sağlayabilir, hatta beyazlama süresini bile geciktirebilirsiniz." diyor.

Tüm sağlıklı besinler saçlarımız üzerinde etkili olsalar da, bazı besinler var ki içerdikleri vitamin ve minerallerle ayrı bir önem taşıyorlar. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, sağlıklı ve gür saçlar için mutfağınızdan eksik etmemeniz gereken 10 besini anlattı, önemli bilgiler verdi.

MANDALİNA

C vitamini içeriği sayesinde, saç tellerini besleyen kılcal damarları güçlendiren kolajen üretimine yardımcı oluyor.

Aynı zamanda vücuttaki demir emilimini artırarak saçı güçlendiriyor. Mandalinadaki B vitaminleri de saçın daha hızlı uzamasını sağlıyor, saç kaybını azaltıyor ve beyazlama sürecini yavaşlatıyor.

Sağlıklı saçlar için her gün 2-3 adet küçük boy mandalina tüketmenizde fayda var.

HAVUÇ

Beta karoten, yani A vitamini yönünden zengin bir besin. Vücut tarafından sebum yapmak için A vitamini gerekiyor. Sebum tüylerimizin oluşturduğu yağlı bir madde ve sağlıklı bir kafa derisi için doğal bir bakım sağlıyor.

Sebum olmadan kepekli ve kuru saç problemi yaşanabiliyor. Bu nedenle A vitamininden zengin olan havucu kışın salatalarınızdan eksik etmeyin.

YOĞURT

B5 vitamini olarak adlandırılan, pantotenik asit içeriyor. Bu vitamin sayesinde saç incelmesi ve saç dökülmesi problemlerini önlüyor.

B5 vitamini saç derisindeki kan akımını hızlandırarak saç derisini de koruyucu yapıya sahip. Günde 2 kase yoğurt tüketebilirsiniz.

SOMON

Sağlıklı omega-3 yağ asitlerinden zengin bir balık. Vücudumuz bu sağlıklı yağları kendisi üretemediği için yiyecek veya takviyelerden almanız gerekiyor.

Omega 3 sayesinde saçlar daha parlak ve canlı görünüyor.

Haftada 2 kez somon balığı tercih edebilirsiniz.

YUMURTA

Vücutta biyotin eksikliği saç kırılmalarına sebep oluyor ve saç derisinde kepeklenme yapıyor. Yumurtada yüksek miktarda biyotin bulunuyor. Biyotin suda çözünebilen bir B vitamini.